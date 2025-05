Die beliebte Messenger-Plattform bringt ein Collage Feature und neue Sticker in den Status. Darüber hinaus erhalten die User bei Bedarf mehr Schutz für ihren Account – und können sich temporär ausloggen, ohne ihr Konto löschen zu müssen.

Wofür nutzt du WhatsApp? Während die meisten User den Messenger hauptsächlich für die Kommunikation mit Freund:innen und Familie einsetzen – sei es per Textnachricht, Voice Note oder im Sprach-Chat –, steigt die Anzahl derjenigen, die auch vom WhatsApp Status Gebrauch machen, stetig an. Neue Features lassen den Status wie ein von anderen Plattformen bekanntes Social-Media-Format aussehen und machen diesen für immer mehr User interessant. Aktuell arbeitet die Plattform beispielsweise an einer Option, mit dem sich der Status anderer Nutzer:innen teilen lässt.

© Meta via Canva

Und jetzt hat WhatsApp weitere Neuerungen für den Status, von denen einige bereits in den vergangenen Wochen entdeckt wurden, offiziell angekündigt. Dazu gehören neue Sticker sowie ein Collage Tool.