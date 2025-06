Text-Picker statt Copy-Chaos

Der Hinweis auf das neue Feature stammt vom Publisher WABetaInfo. Laut der etablierten Quelle für Updates rund um den Messenger arbeitet WhatsApp derzeit an einer Funktion, mit der sich bestimmte Textteile – etwa einzelne Wörter oder Sätze – gezielt markieren und kopieren lassen. Damit entfällt das umständliche Kopieren kompletter Nachrichten, nur um anschließend den überflüssigen Teil zu löschen.

In der iOS-Version ist die Funktion bereits eingeführt: Durch längeres Tippen auf eine Nachricht lässt sich eine präzise Auswahl treffen, die sich per Drag-and-Drop anpassen und direkt kopieren lässt – egal ob Adresse, Zitat oder Symbol. Die Funktion macht das Teilen relevanter Inhalte spürbar einfacher und effizienter.

Neue iOS-Funktion: WhatsApp erlaubt gezieltes Kopieren von Textstellen, © WABetaInfo

Android-Version folgt mit überarbeitetem Kontextmenü

Auf Android-Geräten ist die Funktion zwar noch nicht freigeschaltet, doch erste Hinweise in der Betaversion 2.25.18.3 deuten darauf hin, dass sie bald kommt. Voraussetzung ist ein neues Kontextmenü, das aktuell für Android entwickelt wird. Dieses soll sich optisch an das iOS-Pendant anlehnen und eine modernere, intuitivere Bedienoberfläche bieten. Erst mit dessen Einführung wird auch die gezielte Textauswahl möglich sein.

Ein Blick auf andere Entwicklungen zeigt: WhatsApp baut den Messenger aktuell umfassend aus. Auch die lange erwartete iPad App für WhatsApp und die stärkere Integration mit Instagram sind Zeichen dafür, dass Meta die Chat- und Social-Produkte enger verzahnt.

© WhatsApp via Canva

Neue Funktionen auch für Channels und Gruppen

Laut WABetaInfo soll die neue Textauswahl nicht nur in Einzel-Chats, sondern auch in Gruppen und Channels verfügbar sein. Gerade im beruflichen Kontext oder bei der Weiterleitung von Informationen aus Broadcast-Kanälen kann das die Handhabung deutlich vereinfachen. Nutzer:innen erhalten damit mehr Kontrolle über die Inhalte, die sie teilen – und sparen sich unnötige Bearbeitungsschritte.

Die Weiterentwicklung fügt sich ein in eine Strategie, mit der WhatsApp stärker in Richtung Broadcast- und Community-Plattform ausgebaut wird. Auch die jüngsten Neuerungen in WhatsApp Channels zeigen, dass Meta den Messenger funktional erweitert.

© Screenshots aus der WhatsApp App, heise online via Canva

Mehr Präzision in der Messenger-Kommunikation

Mit der geplanten Auswahlfunktion für einzelne Textpassagen stärkt WhatsApp die Kontrolle der Nutzer:innen über geteilte Inhalte – und reagiert auf ein Bedürfnis, das im Alltag häufig für Umstände sorgt. Auch in beruflichen Kontexten, bei Gruppenkommunikation oder im Umgang mit Channels ist die Möglichkeit, gezielt und einfach zu kopieren ein echter Mehrwert.

Die Entwicklung der Funktion für Android unterstreicht WhatsApps Bemühungen, eine konsistente und nutzerfreundliche Erfahrung für alle User zu bieten. Auch wenn der genaue Roll-out-Zeitpunkt noch offen ist, zeigt sich: Die Weiterentwicklung des Messengers erfolgt gezielt entlang praktischer Anwendungsbedarfe – und treibt die Professionalisierung von WhatsApp weiter voran.