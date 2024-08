Im Frühjahr 2024 gab es große Veränderungen auf WhatsApp. Metas Messaging App mit über zwei Milliarden monatlich aktiven Usern erhielt ein riesiges Layout Update mit neuen Icons, Farben und Chat-Hintergründen. Optimiert wurde aber ebenso die Chat-Sortierung. Denn die App führte endlich Chat-Filter ein. Dank dieser neuen Verwaltungsoption können User ihre Chats in drei Kategorien filtern:

Womöglich können User schon bald eine personalisierte Filterliste für Chats erstellen und diese individuell benennen. Entsprechende Entwicklungen für ein künftiges App Update hat der auf WhatsApp spezialisierte Publisher WABetaInfo entdeckt.

Nach Informationen von WABetaInfo, die auf Code-Elementen von WhatsApp basieren, können User bald personalisierte Filterlisten kreieren, um einzelne Chats bezogen auf diese Liste zu filtern. Der Publisher hat im Test eine Liste namens WBI Filter erstellen können und erklärt:

[…] After creating a list with people and group chats, WhatsApp will automatically generate a new custom filter at the top of the chats list, making it easier for users to quickly locate and access specific conversations. The filter will share the same name as the list, ensuring that users can immediately recognize and select the appropriate filter to view only the chats associated with that particular list […].