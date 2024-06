Die Event-Organisation auf WhatsApp ist allerdings per se nicht ganz neu. Vor Kurzem ermöglichte WhatsApp bereits die Event-Erstellung in WhatsApp Communities (die sich für manche sich wiederholende Aktivitäten auch anbieten). Das Unternehmen erklärte dazu:

[…] Anyone can create an event that others can respond to, so the whole group knows who is coming. Guests can also find the event in the group’s information page, and those going will get a notification when the event is getting close. Events are coming to groups that belong to a Community first, and will roll out to all groups over the coming months.