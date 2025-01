Laut ihm lassen sich aus dem Report drei wichtige Entwicklungen ableiten: Künstliche Intelligenz wird zunehmend als kreatives Werkzeug für datengetriebenes Marketing genutzt. Marken setzen verstärkt auf Kooperationen mit Nischen-Influencer, um gezielt Communities zu erreichen. Zudem verändern sich Konsummuster – statt traditioneller Lebensphasenansätze rücken individuellere Strategien in den Fokus.

Diese Marketing-Entwicklungen sollten Brands im Blick behalten. Mit dem What’s Next Report zeigt TikTok, welche Trends die Plattform und die Branche im kommenden Jahr prägen werden. Dabei geht es nicht nur um kreative Innovationen, sondern auch um tiefgreifende Veränderungen in der Markenkommunikation.

Drei große Entwicklungen stehen im Fokus: Brand Fusion, Identity Osmosis und Creative Catalysts. Sie verdeutlichen, wie sich Unternehmen flexibler aufstellen, Werte authentischer integrieren und neue Technologien für ihre Strategien nutzen können.

Doch die Zukunft von TikTok ist ungewiss. In einigen Ländern gibt es regulatorische Herausforderungen – bis hin zu möglichen Verboten. Was bedeutet das für Marken, die sich stark auf die Plattform verlassen? Und wie lassen sich diese Trends auf andere Kanäle übertragen? Ein Überblick.

Ein zentrales Konzept im Report ist Brand Chem – die enge Zusammenarbeit zwischen Marken, Creatorn und Communities. Während Unternehmen früher ihre Botschaften weitgehend allein bestimmten, wird die Co-Kreation mit Nutzer:innen immer bedeutender.

In 2024, we saw brands push creative limits, lean into trends, and connect with their communities in powerful ways, but 2025 is set to take it even further,

sagt Sofia Hernandez, Global Head of Business Marketing bei TikTok.

The creative storytelling opportunities on TikTok are endless, and this year brands and creators will come together to continue to shape culture, spark fresh ideas, and accelerate business growth by tapping directly into what matters to the TikTok community.