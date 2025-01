Die zweite Staffel der Kultserie „Squid Game“ begeistert Netflix User. Auf der Streaming-Plattform und sogar auf TikTok kannst du jetzt selbst Teil der Spiele werden. Und auf die nächste Staffel hinfiebern.

Der Netflix Hit Squid Game ist ein Medienphänomen. Schon die erste Staffel sorgte 2021 für einen regelrechten Hype. Die Schauspieler:innen gewannen in kürzester Zeit internationale Berühmtheit und Millionen neue Social Media Follower. Der Streaming-Dienst wiederum kreierte rund um die Serie von Hwang Dong-hyuk extrem viel Content – ließ die Fans dann aber lange warten, ehe eine zweite Staffel folgte. Am 26. Dezember 2024 war es endlich so weit. Und das Interesse an der südkoreanischen Serie ist ungebrochen immens. In der Premierenwoche registrierte die Staffel bereits über 68 Millionen Views und stellte einen neuen Startrekord für Serien auf. In zahlreichen Ländern – auch Deutschland aktuell – landete Squid Game 2 auf Platz eins der Serien-Charts.

Netflix und die Top-Liste der Serien in der App für Deutschland, eigener Screenshot