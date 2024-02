Bereits im September 2022 startete X, damals noch Twitter, einen immersiven Video-Feed im Full-Screen-Format, welcher an TikToks For You Page erinnert. Aktuell gelangen User zu dem Feed allerdings nur, indem sie ein vertikales Video antippen. Der vertikale Video-Feed scheint dem Main Feed der App dementsprechend untergeordnet zu sein – was auch mit einer deutlich niedrigeren Nutzungszeit einhergehen dürfte. X hält jedoch daran fest, dass jeden Tag 100 Millionen User vertikale Videos auf der Plattform anschauen, und diese Content-Form „an vielen Tagen“ mehr als 20 Prozent der Plattformnutzung ausmache. X erklärt weiter:

[…] X is becoming a video-first experience. Video is now part of more than four in five of all user sessions […], and video views are growing at an average rate of 35% year over year.