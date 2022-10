Die Social-Plattform arbeitet verstärkt daran, Unternehmen mehr Argumente für eine Präsenz auf Twitter zu geben. Im August etwa launchte Twitter bereits die Funktion Location Spotlight, mit der Business Accounts Informationen wie Geschäftszeiten sowie eine Map in ihrem Unternehmensprofil anpinnen können. Und Twitter-Blue-Abonnent:innen können seit einiger Zeit endlich auf den von vielen langersehnten Edit Button zurückgreifen. Dieser soll Brands (und Usern) mehr Möglichkeiten geben, Beiträge nachträglich zu bearbeiten; editierte Posts werden jedoch gekennzeichnet. Twitter Blue steht bislang allerdings nur für vier Märkte weltweit zur Verfügung. Jetzt folgen weitere spannende Optionen für Business Accounts und User.

Vor einem Monat getestet und nun in den USA ausgerollt: Twitter führt offiziell die neue Link-Spotlight-Funktion ein, mithilfe derer Brands ihrem Twitter Account eine URL mit einer variablen CTA-Schaltfläche hinzufügen können.

👋 Link Spotlight is now available to all professionals in the U.S. This new spotlight adds an interactive button to your profile that can drive your customers to whatever touchpoint is most important to you – viewing a menu, listening to your podcast, making a reservation, etc. pic.twitter.com/HGJdJcFceZ

Business User in den USA können Link Spotlight ab sofort in ihren Einstellungen finden und das neue Funktionselement in ihren Profilen aufnehmen. Anschließend können sie eine Ziel-URL sowie ein Label für die CTA-Schaltfläche eingeben beziehungsweise auswählen. Unter anderem können Nutzer:innen folgende voreingestellte CTA-Optionen verwenden:

Viele dieser zielen darauf ab, Creator dabei zu unterstützen, mehr Zuschauer:innen, Leser:innen oder Hörer:innen zu gewinnen. Einige Optionen bieten jedoch Möglichkeiten, neue Kund:innen zu erreichen beziehungsweise es bereits vorhandenen Kund:innen bei Reservierungen und Co. leichter zu machen.

Wenn User sich für einen passenden CTA entschieden haben, können sie das neue Link Spotlight in ihrem Profil aktivieren. Dieses wird dann in der Tweet Timeline angezeigt.

Allerdings erlaubt Twitter in diesem Kontext nur die Aufnahme einiger URLs für die Link Spotlight-Anzeige. Tatsächlich können Nutzer:innen lediglich 34 ausgewählte Domains als Click-through-Option aufnehmen. Diese Domänen sind:

Die vorhandenen Optionen decken bereits eine große Bandbreite nützlicher Domains ab, etwa für Podcaster, Event-Veranstalter:innen, Restaurants und Live Streamer. Die Möglichkeit, zur eigenen Website zu verlinken, bleibt jedoch aus. Eine solche Möglichkeit bietet Twitter in den Hauptprofiloptionen: Hier können Professional Accounts einen Link zur eigenen Website einfügen. Wieso Twitter die URLs, die verlinkt werden können, für Link Spotlights limitiert? Die Erklärung Twitters lautet:

In order to address technical complexity and trust and safety concerns, we are limiting URLs that can be used with the Link Spotlight to an allowlist. We will consider expanding this list in response to requests from professionals and how the spotlight is being used.