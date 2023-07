Der Following Feed könnte schon bald zu Threads kommen. Threads-Tipps auf Basis einer geleakten E-Mail zeigen zudem, wie Brands das Engagement auf der neuen Social-Plattform maximieren können.

Das Threads Engagement ist zwar im Vergleich zu den anfänglichen Rekorden zurückgegangen, zeigt unter anderem ein Fortune-Bericht. Doch die Potenziale der App, nicht nur ein Hype, sondern eine ernstzunehmende Twitter-Alternative zu werden, sind definitiv gegeben. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Meta in der Lage sein, wichtige Funktionen wir etwa einen Following Feed oder eine Desktopversion zu etablieren. Beide Features sollen kommen, erklärte der Instagram CEO Adam Mosseri kürzlich. Auch der Meta CEO Mark Zuckerberg wies unlängst darauf hin, dass der Fokus jetzt darauf liegt, Verbesserungen an der App voranzutreiben. Das könnte laut ihm jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Doch tatsächlich könnte erstere ersehnte Funktion schon sehr bald ausgerollt werden – das geht aus einem Screenshot aus dem jüngsten Threads-Beitrag von Mosseri hervor.

Post von Instagram CEO Adam Mosseri auf Threads, © Adam Mosseri

Berichten zufolge stellte Meta in einer geleakten E-Mail außerdem ausführliche Richtlinien zur Verfügung, wie Vermarkter:innen ihre Brands auf der Plattform inszenieren können. Die Nachricht lieferte angeblich Inhaltsvorschläge, Engagement-Ideen, Feature-Empfehlungen und konkrete Beispiele dafür, was einen guten Beitrag zur Inspiration ausmacht. Wir haben dir die darin enthaltenen Top-Threads-Ratschläge im Folgenden zusammengefasst – basierend auf den Erkenntnissen von Business Insider.

Laut Instagram CEO Adam Mosseri könnte es noch Monate bis zum Start von Threads in der EU dauern. Währenddessen hat die App bereits 114 Millionen Mitglieder erreicht und ein Fünftel der wöchentlichen aktiven Nutzerbasis von Twitter verzeichnet. Rate Limits auf der neuen Plattform sorgen indes für Häme vonseiten Elon Musks.

Threads, © Google Play Store via Canva

Neue Zielgruppen? Deswegen sollten Brands ihre Chancen auf Threads jetzt ausloten

Der Threads-Algorithmus gleicht das Post-Ranking mit der Entdeckung von Inhalten in News Feeds aus, wobei letzterem große Priorität eingeräumt wird. Kürzlich erklärte Meta, dass Threads die Erkundung fördern möchte, indem Beiträge für User außerhalb ihres Netzwerks bereitgestellt werden. Dies ist eine große Chance für Marken, ihre Reichweite zu maximieren und ihre Inhalte möglicherweise einem unerschlossenen Publikum zugänglich zu machen. Wenn Threads transparent macht, welche Art von Inhalten priorisiert wird, können Marken fundiertere Entscheidungen hinsichtlich ihrer Content-Strategien treffen.

Metas Anleitung zur „Integration von Marken in Threads“

Sorge für einen auffälligen Auftritt, indem du ankündigst, dass du auf Threads bist: Metas erster Tipp thematisiert „epische Auftritte“ auf Threads. Den Neulingen wird empfohlen, durch die Verwendung aufmerksamkeitsstarker Bilder und weiterer Elemente im ersten Post ein Statement zu setzen. In der Mail weist Meta auf starke Beispiele von epischen Auftritten von Marken hin, unter anderem auf Netflix , Gabrielle Union und den ersten Beitrag der Backstreet Boys.

Binde Follower ein: Meta empfiehlt es Creatorn, offene Fragen zu stellen, um anfängliches Interesse und Engagement zu wecken und mehr Menschen auf ihre Threads-Präsenz aufmerksam zu machen. In diesem Sinne ermutigt Instagram die Nutzer:innen dazu, in der App eine Diskussion anzustoßen, die mehr Menschen einbezieht, um so die Reichweite von Beiträgen zu erhöhen. Interessanterweise enthält die Empfehlung von Meta auch eine Erklärung, wie man eine Umfrage in der App erstellt, „indem man zwei Bilder postet und Emojis als Möglichkeit zur Abstimmung verwendet“. Bei Threads gibt es noch keine native Umfrageoption.

Herausforderungen und Wettbewerbe inszenieren: Meta schlägt Video-Creatorn vor, Herausforderungen und Wettbewerbe zu nutzen, um die Interaktion zu fördern und mehr Reichweite zu erzielen. In der durchgesickerten E-Mail lautet ein Beispiel dafür, was Creator in diesem Kontext tun können: Poste: „Wenn ich 100.000 Follower erreiche, spende ich 100 US-Dollar“ und mache im Falle einer Zielerreichung auf deine Spende aufmerksam.

Threads-Wortspiele nutzen: Meta hat auch vorgeschlagen, Threads-Wortspiele zu nutzen, da diese in der App gut ankommen sollen, ebenso wie Beiträge, die auf die App verweisen.

Vorhandene Tools entdecken: Schließlich empfiehlt Meta Brands und Creatorn, die derzeit verfügbaren Threads-Funktionen zu nutzen, beispielsweise die Möglichkeit, bis zu zehn Fotos in einem Beitrag oder fünfminütige Videoclips zu teilen. Obwohl die soziale Plattform daran arbeitet, eine Reihe neuer Tools hinzuzufügen, möchte sie, dass User die Vorteile nutzen, die ihnen bereits zur Verfügung stehen, um die App ansprechender zu gestalten.

Fazit

Insgesamt wirken die Ratschläge relativ generisch – dennoch könnte es sich lohnen, einige der Tipps für Threads zu beherzigen. Denn aufgrund der Neuartigkeit dieser App bietet es sich womöglich an, Strategien, die auf anderen Social-Plattformen gut funktionieren, allen voran Instagram und TikTok, auszutesten.

Threads hatte einen beeindruckenden Start mit mehr als 150 Millionen Downloads seit dem Launch vor zwei Wochen am 5. Juli hingelegt. Allerdings hat sich das Nutzer:innen-Engagement verlangsamt: Laut Similarweb gingen die täglich aktiven Nutzer:innen von 49 Millionen am 7. Juli auf 23,6 Millionen nach einer Woche Laufzeit zurück. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Meta auf Inhalte drängt, die mehr Interaktion und Engagement erzeugen, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Mit Werbemöglichkeiten auf Threads würde die Meta App für Twitter noch bedrohlicher werden – der Tech-Konzern soll bereits Gespräche mit Agenturen über mögliche Advertiser-Strategien führen.