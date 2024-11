TikTok hat sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Plattformen für Content Creator etabliert, das wissen auch Iris Gavric und Matthias Renger – eins der erfolgreichsten Creator- und Business-Duos Deutschlands. In ihrem Interview mit OnlineMarketing.de betonen sie, wie wertvoll TikTok für die Reichweitensteigerung ihrer Inhalte ist. Dabei sehen sie nicht nur die Plattform als Trendsetter, sondern auch als Raum für ungenutztes Potential, insbesondere im Zusammenhang mit der zunehmenden Nachfrage nach mehr Authentizität in den sozialen Medien.

Ein solcher Trend wird durch die neue Schritt-für-Schritt-Anleitung von TikTok zum Erstellen von Videos für maximales Engagement weiter unterstützt. Diese Anleitung stellt den Creatorn ein praktisches Werkzeug zur Verfügung, um die Plattform optimal zu nutzen und ihre Reichweite durch gezielte Videostrategien zu maximieren.

Whether you are a brand or an individual creator, mastering the art of short videos on TikTok is crucial for connecting with new audiences and driving engagement,