Hast du schon einmal etwas gekauft, weil du online ein TikTok davon gesehen hast? Diverse Produkte gehen auf diese Weise viral. Dieses Phänomen macht Amazon sich nun zunutze und launcht einen TikTok Store.

Virale Videos können nicht nur dafür sorgen, dass ihre Creator quasi über Nacht einen wahnsinnigen Follower-Anstieg verzeichnen können. Auch die Inhalte der Videos können zu Trends werden und dafür sorgen, dass die vorkommenden Produkte ausverkauft werden. So sorgte beispielsweise das virale Video zur Feta Pasta dafür, dass diverse Supermärkte leere Feta-Regale verzeichneten. Amazon möchte sich diese Trends nun zunutze machen und launcht einen TikTok Store mit Angeboten zu derzeit viralen und bekannten Beauty-Produkten.

Produkte werden durch TikToks schnell zu Bestsellern

Unter dem Hashtag #tiktokmademebuyit (der derzeit 9,3 Milliarden Views hat) finden User diverse Vorstellungen von Produkten, die User gekauft haben, nachdem sie andere Videos auf TikTok zu dem Produkt gesehen hatten. So steigt die Bekanntheit eines Artikels oft exponentiell. Hierbei unterstützen mehrere Faktoren dieses Phänomen: Zum einen werden die Empfehlungen anderer User oder von Influencern auf einer Plattform oft als vertrauenswürdiger eingestuft als beispielsweise Anzeigen. Selbst wenn es sich um fremde Personen handelt, ist das Vertrauen in die Empfehlung hoch. In 2020 gaben mehr als 21 Prozent von 1.068 repräsentativ ausgewählten und befragten Deutschen an, bereits ein Produkt gekauft zu haben, weil es von einem Influencer beworben wurde. Zum anderen verstärkt sich durch Social Media die „FOMO“ (Fear of Missing Out). Wenn wir Videos von vielen anderen Menschen sehen, die das eine Produkt kaufen und es weiterempfehlen, können wir schnell Angst bekommen, dass wir etwas verpassen, wenn wir das Produkt nicht selbst besitzen.

Der Amazon Store, der auch unter dem Namen TikTok Made Me Buy It läuft, nutzt dieses Phänomen für sich. Einerseits, indem die aus Videos bekannten Produkte alle an einem Ort gesammelt werden. Und andererseits weil der Shop und damit die Angebote nur noch bis zum 07. März verfügbar sind und damit die FOMO in einigen Käufer:innen wecken könnte.