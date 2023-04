Die Funktion erinnert stark an Instagrams Memories Feature für die Stories. Dieses wurde erst kürzlich für alle User der Meta-Plattform ausgerollt.

Die Memories-Funktion auf TikTok befindet sich derzeit noch im Test. Schon seit Februart ausgerollt sind hingegen die animierten Video-Sticker TikToks für die Direct Messages. Davon berichtet Aisha Malik für TechCrunch. Die GIF-artigen Sticker sind eine Erweiterung der TikTok Sticker, die Ende 2022 gelauncht wurden. Dabei können User im Rahmen der Video-Sticker auf Kreationen anderer Creator zurückgreifen oder eigene Sticker erstellen. Um das zu tun, müssen die Nutzer:innen in einem Nachrichtenfenster die Option „Create sticker“ anwählen – sofern sie die Funktion schon haben. Dann erhalten sie die Möglichkeit, animierte Sticker aus eigenen oder fremden Videos zu kreieren.

User können auswählen, welche Elemente des Videos zum Teil des Stickers, der wie ein GIF fungiert, werden sollen. Die fertigen Sticker können in der eignen Bibliothek gespeichert oder auch für andere User freigegeben werden. Creator können per Opt-out auch verhindern, dass ihre Inhalte für die Sticker-Kreation genutzt werden. Allerdings könnten diese Sticker als gute Content-Verlängerung für noch mehr Sichtbarkeit dienen. Möglich ist auch, dass Nutzer:innen nur Video-Sticker als Teaser an Kontakte schicken, sodass sich diese den gesamten Clip im Nachgang noch anschauen.

Hinsichtlich der Nutzung von Communities für mehr Reichweite und Engagement hat TikTok kürzlich selbst einige Tipps geteilt. Dabei gibt die Plattform Marken den Tipp, ihre Communities zu entdecken und aktiv Teil davon zu werden. Denn 76 Prozent der befragten User sagen, sie mögen es, wenn Brands einer bestimmten Interessengruppe auf der Plattform angehören.

Dabei rät das Unternehmen zusätzlich zu einer Stay-and-Play-Strategie. Marken sollten in erwarteten Bereichen aktiv sein und passend zu ihren Kategorien Inhalte posten, kommentieren etc. Also sollte eine Buchhandlung im Bereich #BookTok aktiv sein. Allerdings können auch Vorstöße in unerwarteten Gebieten erfolgreich sein. Die Buchhandlung könnte mit ihrem Account auch unter #FoodTok aktiv werden, wenn Kochbücher promotet werden, vielleicht gemeinsam mit Food Influencern. In diesem Play-Kontext geht es darum, neue Publika zu erreichen, die Kultur der Plattform zu nutzen und innovativ und kreativ zu posten. TikTok schreibt entsprechend:

For both your stay and play communities, you should explore broad macro-communities and niche micro-communities. In doing so, you’ll cast a wide net of communities to engage with—allowing you to drive trust and brand performance in both the short and long-term.