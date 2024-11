Einige TikTok User können exklusive Deals und LIVE Shopping Events zur Holiday Season entdecken und Geschenkinspiration erhalten – auch auf Lemon8.

Mit dem Start der Holiday Season liefert TikTok mit dem hauseigenen TikTok Shop ein Highlight des Online Shoppings für Black Friday und Cyber Monday. Und nicht nur das: In der Brand Palooza-Kampagne, die vom 13. November bis 2. Dezember läuft, locken Rabatte auf Marken wie Philips und Fenty Beauty. Interaktive LIVE Shopping Events ermöglichen es der Community, Produkte direkt im Stream zu entdecken.

Interaktive Shopping-Erlebnisse mit TikTok LIVE

Ein Highlight der Kampagne sind die TikTok LIVE Shopping Events, die für eine Vielzahl an User interessant sein könnten. Prominente und bekannte Creator gehen dabei live, um Produkte vorzustellen. So präsentiert die D’Amelio-Familie am 14. November Produkte ihrer Kollektion, während Nicki Minaj am 24. November ihre eigene Linie vorstellt. Verschiedene Brands wie BK Beauty und Glamlite nutzen die Gelegenheit ebenfalls, um ihre neuesten Produkte direkt im Austausch mit der Community zu zeigen. Du willst dir das Live-Spektakel anschauen oder einfach nur Rabatte abstauben? Dann findest du einige weitere Deals und Aktionen, die innerhalb der Brand Palooza-Kampagne laufen, wobei Verfügbarkeiten und Liefergebiet abzuwarten sind. TikTok Shop ist noch immer nicht in Deutschland verfügbar, weshalb diese Möglichkeiten den Usern vorbehalten sind, die auf den Shopping-Bereich zugreifen können.

Nicht nur TikTok ist Teil der Holiday Season. Auch Pinterest bietet speziell zur Weihnachtszeit Features wie Wunschzettel und personalisierte Gift Guides, die den Online-Einkauf erleichtern.

Mehr visuelle Inspiration mit Lemon8

TikTok geht mittlerweile über klassische Videoinhalte hinaus – wie etwa mit Notes – und präsentiert Nutzer:innen im Zuge dessen die Schwester-App Lemon8 – eine Plattform, die kreative Foto- und Bildinhalte in den Mittelpunkt stellt. Neu ist, dass User sich ab sofort mit ihren TikTok-Login-Daten auch bei Lemon8 anmelden können. Dies erleichtert es, Inhalte nahtlos zwischen beiden Plattformen zu teilen und die eigene Reichweite innerhalb der kreativen Community zu erweitern.

Einblick in Lemon8, © TikTok Newsroom

Wie auf TikTok, so auch auf Lemon8

TikTok erweitert seit 2022 seine Möglichkeiten für Foto-Content stetig. Den Anfang machten Multi-Slide-Fotokarussells, die neue Ansätze zur Präsentation von Inhalten boten. Seitdem wird kontinuierlich an Formaten für Bild- und Textinhalte gearbeitet. Die kürzlich eingeführte App TikTok Notes schafft beispielsweise eine eigenständige Umgebung für statische Inhalte.

Diese Schritte, gemeinsam mit der Integration von Lemon8, verdeutlichen TikToks Ziel, die Plattform für eine visuell orientierte Community auszubauen und neue Möglichkeiten für kreativen Austausch zu schaffen. Lemon8 lässt sich direkt im Google Play und Apple App Store herunterladen und einfach mit dem TikTok-Profil verknüpfen. So können Inhalte reibungslos zwischen beiden Plattformen geteilt werden, was Usern Raum für kreativen Selbstausdruck und eine engere Verbindung innerhalb der Community bietet.