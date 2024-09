TikTok-Bann und ByteDances Reaktion

Lemon8s Aufstieg kommt zu einer Zeit, in der TikTok in den USA mit massiven rechtlichen Problemen konfrontiert ist. Im April 2024 unterzeichnete Präsident Biden ein Gesetz, das ByteDance dazu zwang, TikTok entweder bis Januar 2025 an ein nicht-chinesisches Unternehmen zu verkaufen oder andernfalls mit einem Verbot in den USA konfrontiert zu werden; die Bedenken bezüglich TikToks Datensicherheit gehen auf frühere Vorwürfe zurück, dass die App möglicherweise Nutzer:innendaten an die chinesische Regierung weiterleiten könnte. ByteDance hat daraufhin entschieden, gerichtlich gegen dieses Gesetz vorzugehen, und stand kürzlich vor einem Berufungsgericht, um gegen das drohende Verbot zu kämpfen. Insider berichten, dass ByteDance eher bereit sei, TikTok in den USA abzuschalten, als die App zu verkaufen. In diesem Kontext könnte Lemon8 als strategische Absicherung dienen, um ByteDances Präsenz in den USA aufrechtzuerhalten. Allerdings ist unklar, ob ByteDance Apps wie CapCut und Lemon8 in den USA verfügbar machen darf, wenn TikTok tatsächlich verboten wird. Zudem muss in der Folge der US-Wahlen evaluiert werden, ob das Gesetz weiterhin Bestand haben wird

Eine neue Plattform für Creator: Lemon8 als Alternative zu TikTok

Lemon8 bietet nicht nur eine Plattform für kreative Inhalte, sondern eröffnet auch neue Monetarisierungsmöglichkeiten für Creator. Während viele Karrieren auf TikTok aufgebaut wurden, stellt ein mögliches Verbot der App in den USA eine Bedrohung für zahlreiche Creator dar. ByteDance setzt daher auf Lemon8, um den betroffenen Usern eine neue Plattform zu bieten. Aktuell experimentiert das Unternehmen mit verschiedenen Anreizen, um das Engagement auf der Plattform zu fördern. In der App selbst beispielsweise werden Belohnungen für das Schreiben von Kommentaren vergeben, um die Interaktionsraten zu steigern. Auch außerhalb wird die App über Empfehlungs-Marketing von Creatorn gepushed. Zuletzt hat ByteDance im Rahmen eines umfassenderen Plans zum Ausbau der Plattform Creator dafür bezahlt, vermehrt Inhalte auf Lemon8 zu posten. Business Insider schreibt:

ByteDance has been paying creators in the UK to post on the app in recent weeks, three influencers told Insider. One creator who had posted on the app shared documentation showing they were getting paid to post on the platform, while two others shared emails they received from Lemon8 outlining the payment structure.

Ausblick: Lemon8s Rolle im US-Markt

Ob Lemon8 langfristig TikTok ersetzen kann, bleibt abzuwarten. Allerdings zeigt ByteDance mit der erfolgreichen Platzierung der App in den App Store Charts, dass es auf mögliche Marktveränderungen vorbereitet ist. Lemon8 bietet interessante neue Ansätze für Creator und wird durch die kontinuierliche Erweiterung der Monetarisierungsoptionen zunehmend attraktiver. Damit könnte Lemon8 eine wichtige Rolle in ByteDances Zukunftsstrategie spielen, vor allem im Hinblick auf die wachsende Unsicherheit um TikToks Zukunft im US-Markt. Aktuell zeigt Lemon8 mit rund 16 Millionen Downloads weltweit im Jahr 2024 sein Potenzial. Allein in den USA stieg die Zahl der Downloads aufgrund der jüngsten Kampagne an einem Tag um 78.000, was deutlich über dem normalen Schnitt liegt. Im Vergleich zu Größen wie TikTok und Instagram, die Hunderte Millionen User weltweit haben, bleibt die App jedoch noch vergleichsweise klein.

