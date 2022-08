Einige Marketer auf TikTok können ab sofort auf Video Ads, Katalog-Listing-Anzeigen und LIVE Ads zugreifen, wobei bislang nur ersteres Brands weltweit zur Verfügung steht.

Auf TikTok laufen Entertainment und Shopping immer stärker zusammen. So hat die ByteDance-Tochter im Juni einen Shop Tab in den USA eingeführt, der seit kurzem auch in weiteren Märkten getestet wird. Nutzer:innen können diesen Tab durchsuchen und beispielsweise Kleidung oder elektronische Geräte entdecken und kaufen. Um Shopping auf TikTok noch präsenter zu gestalten und die E-Commerce-Möglichkeiten für Creator und Brands zu verbessern, launchte die ByteDance-Tochter kürzlich drei neue Shopping Ads. TikTok erklärt in der Ankündigung auf der Website:

Our creators, communities and brands are remixing the way products are discovered and sold, replacing the traditional marketing funnel with an Infinite Loop powered by boundless creativity and the joy of discovery.

Die neuen Anzeigenlösungen sollen dabei unterstützen, Produkte als eine Art TikTok-Erlebnis zu präsentieren und so bei potenziellen Konsument:innen ein Kaufinteresse auslösen. TikTok beschreibt die neuen Shopping Ads als einfache, intelligente und fortschrittliche Option, die Brands hilft, Käufer:innen an jedem Punkt der Customer Journey abzuholen – für mehr Reichweite und Nachfrage sowie höhere Umsätze.

Video, Katalog und LIVE: Diese Werbeformate sollen die Shopping Experience auf TikTok auf ein neues Level heben

Die neuen Werbeformate ermöglichen Video-Shopping-, Katalog-Listing- und LIVE-Shopping-Anzeigen, die zudem frei miteinander kombiniert werden können. Sie stehen bereits einigen Tester:innen im TikTok Ads Manager über das Kaufziel „Produktverkauf“ zur Verfügung und werden nach und nach für mehr Nutzer:innen ausgerollt. Wir möchten dir in diesem Beitrag die drei Ad-Formate näherbringen.

Video-Shopping-Anzeigen

Video-Shopping-Anzeigen, © TikTok

Du kannst ab sofort auf deiner For You Page Videos hochladen, die shoppable Produkte zeigen und so Viewern ein visuell starkes Einkaufserlebnis verschaffen. Das Werbeformat ist weltweit verfügbar.

Katalog-Listing-Anzeigen

Katalog-Listing-Anzeigen, © TikTok

US Brands auf TikTok können ab sofort ihren Produktkatalog in großem Maßstab auf TikTok platzieren – ganz ohne Video-Assets. Die Werbeoption ist derzeit nur für Marketer in den USA verfügbar.

LIVE-Shopping-Anzeigen