Aus den Screenshots von Gamble geht hervor, dass User die auf sie zugeschnittenen Ads ausstellen können. Diese basieren auf Daten Dritter, die die User über Apps und Websites implizit geteilt und die Dritte an TikTok weitergegeben haben. So können User nun die Personalisierung für bestimmte Advertiser stoppen. Und auch die bereits geteilten Daten, die Advertiser an TikTok weitergegeben haben, lassen sich nachträglich löschen.

Aus Sicht der Werbetreibenden könnte das langfristig das Targeting erschweren. Es ist jedoch fraglich, ob sehr viele User diese Einstellungen anpassen werden. Wichtiger ist für die Videoplattform indes, dass die Ad-Anzeige auf dem Desktop die Reichweite für Advertiser vergrößert. Auch wenn nicht viele Menschen TikTok via Desktop nutzen dürften, reicht schon ein kleiner Teil der rund 1,5 Milliarden monatlich aktiven User aus, um für ein relevantes Plus an Sichtbarkeit zu sorgen. Was vor allem TikTok als Verkaufsargument nutzen dürfte.