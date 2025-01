Mit der Einführung des Foto-Taggings können Nutzer:innen nun andere Personen direkt in Bildern markieren. Dies geschieht über das „👤“-Symbol in der unteren linken Ecke eines Fotos. Anschließend lässt sich ein Profil gezielt suchen oder aus einer Vorschlagsliste wählen. Bisher musste eine Person im Text erwähnt werden, um in den Kontext eines Bildes eingebunden zu werden – nun reicht eine Markierung auf dem Foto selbst.

Dies ist besonders für visuelle Kommunikation von Vorteil: Content Creator, Unternehmen und Influencer können Brands oder Personen direkt in ihren Bildern taggen, ohne dass sie explizit in der Bildunterschrift genannt werden müssen. Das erleichtert nicht nur das Identifizieren relevanter Personen oder Marken, sondern auch das Entdecken neuer Profile innerhalb der Plattform.

Auch für private Nutzer:innen ist das Feature sinnvoll. In gemeinsamen Erinnerungen können Freund:innen nun direkt auf Bildern markiert werden, was das Teilen von Erlebnissen vereinfacht. Dennoch bleibt die Privatsphäre gewahrt: In den Einstellungen lässt sich festlegen, ob man ohne eigene Zustimmung markiert werden darf.