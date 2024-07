Die Fußball-Europameisterschaft 2024 hat nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Wir zeigen dir, welche Spieler die größte Reichweite während der EM besaßen.

Mit dem spektakulären Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024, in dem Spanien gegen England triumphierte, rücken nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch die digitale Präsenz der Spieler ins Rampenlicht. Die Social-Media-Agentur 1000heads hat während des gesamten Turniers die Aktivitäten auf Social Media analysiert und präsentiert nun mit der Studie „Team of the Tournament, Social Edition“, welche Fußballprofis die größte Reichweite während der EM erzielen konnten.

Die 11 Spieler mit den meisten Followern und der größten Reichweite

Im Zentrum der Analyse stehen die elf Spieler mit den meisten Instagram-Followern, deren Teams mindestens das Viertelfinale erreicht haben und die gleichzeitig in den sozialen Medien die größte Reichweite erzielten. Zusätzlich wurde die Anzahl der Follower jedes Spielers am Tag des Turnierbeginns (14.06.2024) erfasst sowie ihr Wachstum bis zum Ende des Turniers (15.07.2024). Daraus ergaben sich die folgenden Top Elf Spieler der Social-Media-EM 2024, kategorisiert nach Spielposition:

Torwart:

Manuel Neuer (Deutschland): 13,9 Millionen Instagram-Follower, ein Zuwachs von 228,6 Tausend neuen Abonnent:innen und 8.800 Erwähnungen.

Verteidiger:

Virgil van Dijk (Niederlande) : 15,8 Millionen Follower, ein Zuwachs von 130,9 Tausend Abonnent:innen und 67.800 Erwähnungen.

: 15,8 Millionen Follower, ein Zuwachs von 130,9 Tausend Abonnent:innen und 67.800 Erwähnungen. Pepe (Portugal) : 18,2 Millionen Follower, ein Zuwachs von 409,4 Tausend Abonnent:innen und 20.800 Erwähnungen.

: 18,2 Millionen Follower, ein Zuwachs von 409,4 Tausend Abonnent:innen und 20.800 Erwähnungen. Theo Hernandez (Frankreich) : 4,7 Millionen Follower, ein Zuwachs von 98,3 Tausend Abonnent:innen und 13.400 Erwähnungen.

: 4,7 Millionen Follower, ein Zuwachs von 98,3 Tausend Abonnent:innen und 13.400 Erwähnungen. Dani Carvajal (Spanien): 11,4 Millionen Follower, ein Zuwachs von 257,3 Tausend Abonnent:innen und 215.800 Erwähnungen.

Die Top Elf Spieler der Social-Media-EM 2024, © 1000heads

Mittelfeldspieler:

Cristiano Ronaldo (Portugal) : 634,7 Millionen Follower, ein Zuwachs von 2,7 Millionen Abonnent:innen und 809.400 Erwähnungen.

: 634,7 Millionen Follower, ein Zuwachs von 2,7 Millionen Abonnent:innen und 809.400 Erwähnungen. Antoine Griezmann (Frankreich) : 41,2 Millionen Follower, ein Zuwachs von 101,8 Tausend Abonnent:innen und 101.800 Erwähnungen.

: 41,2 Millionen Follower, ein Zuwachs von 101,8 Tausend Abonnent:innen und 101.800 Erwähnungen. Jude Bellingham (England) : 34,8 Millionen Follower, ein Zuwachs von 1,8 Millionen Abonnent:innen und 431.500 Erwähnungen.

: 34,8 Millionen Follower, ein Zuwachs von 1,8 Millionen Abonnent:innen und 431.500 Erwähnungen. Toni Kroos (Deutschland): 48,6 Millionen Follower, ein Zuwachs von 937,4 Tausend Abonnent:innen und 307.200 Erwähnungen.

Stürmer:

Álvaro Morata (Spanien) : 22,3 Millionen Follower, ein Zuwachs von 138,8 Tausend Abonnent:innen und 185.800 Erwähnungen.

: 22,3 Millionen Follower, ein Zuwachs von 138,8 Tausend Abonnent:innen und 185.800 Erwähnungen. Kylian Mbappe (Frankreich): 119,8 Millionen Follower, ein Zuwachs von 1,5 Millionen Abonnent:innen und 112.100 Erwähnungen.

Präsenz der EM hat Einfluss auf soziale Medien

Die Daten offenbaren, wie die sportliche Leistung und die Präsenz auf dem Spielfeld die digitale Reichweite und Popularität der Spieler beeinflussen können. Fans weltweit kommentieren und interagieren online, wodurch sich die Wahrnehmung der Spieler während des Turniers stark verändert. Solche datenbasierten Insights sind außerdem essenziell für Influencer-Marketing, die Identifizierung und Bewertung von Testimonials sowie die Aktivierung von Communities. Zudem ermöglichen sie die Entwicklung von Content-Strategien, die eine emotionale Bindung zwischen Marken und ihrer Zielgruppe fördern. Julian Eisele, Business Director bei 1000heads, sagt hierzu: