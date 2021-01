Barack Obama, Ariana Grande oder doch Cristiano Ronaldo? Welcher Star startete 2020 in den sozialen Netzwerken durch? Und was waren die erfolgreichsten Posts im vergangenen Jahr? Eine Analyse der Social-Media-Plattformen gibt Aufschluss.

Aus Alltag vieler Menschen sind soziale Medien nicht mehr wegzudenken. Eine Analyse der Digitalagentur S9 ergab beispielsweise, dass die User weltweit durchschnittlich 53 Minuten am Tag auf Instagram und eine knappe Stunde (58 Minuten) auf Facebook verbringen. Es ist also nicht überraschend, dass auch die erfolgreichsten Accounts in den sozialen Netzwerken einen erheblichen Einfluss auf das tägliche Leben der Nutzer:innen haben – und die virtuelle und nicht virtuelle Welt miteinander verknüpfen. So ergab eine weitere S9-Studie, dass 2020 der Tweet zum Tod des Schauspielers Chadwick Boseman in Bezug auf das Engagement am erfolgreichsten war. Auch fand die Digitalagentur heraus, welche TikToker im vergangenen Jahr am meisten Follower hatten, welche Instagram Posts am erfolgreichsten waren und welche Seiten auf Facebook am meisten Reichweite haben. Wer war also im vergangenen Jahr der absolute Social Media Star? In der unten stehenden Infografik erfährst du es.

Christiano Ronaldo belegt auf Instagram und Facebook die Spitzenposition

Der absolute Überflieger sowohl auf Instagram als auch auf Facebook ist der Fußballer Christiano Ronaldo. Auf Facebook folgen ihm stolze 122 Millionen User. Auf Instagram knackte er sogar einen Rekord und konnte als erster Instagram User über 200 Millionen Follower für sich gewinnen. Der erfolgreichste Post auf der Social App stammt von dem Account @egg_record_egg und ist tatsächlich ein Foto von einem Ei. Dieses konnte 54,5 Millionen Likes abstauben.

TikTok konnte ebenfalls einige Erfolge verzeichnen. Die Social App hat mittlerweile über 800 Millionen User weltweit. Auch hier knackte eine Nutzerin einen Follower-Rekord: Charli D’Amelio hat als erste TikTokerin überhaupt über 100 Millionen Follower auf der Plattform. Welche Stars und Accounts noch in den sozialen Netzwerken im vergangenen Jahr durchgestartet sind, erfährst du in der Infografik.

Die Infografik zu den Social Media Stars 2020

Mit einem Klick auf das Bild gelangst du zur größeren Ansicht, © S9