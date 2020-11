Welche Profile sind auf Instagram am erfolgreichsten? Wie alt sind die Nutzenden und seit wann gibt es Instagram überhaupt? Eine Analyse der Social App gibt Aufschluss.

Instagram feierte erst kürzlich sein zehnjähriges Bestehen. Der perfekte Zeitpunkt also, um die Social-Plattform mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. 2010 wurde Instagram gelauncht – zunächst nur für iOS, zwei Jahre später dann auch für alle Android-Geräte. Im gleichen Jahr – also 2012 – kaufte der Social-Media-Riese Facebook die ursprüngliche Foto-Plattform und baute die Features innerhalb der App aus. Mittlerweile können nicht nur Fotos bearbeitet und gepostet werden. Auch kurze Videos sowie Live Streams und Stories sind auf Instagram für die User verfügbar und bei diesen extrem beliebt.

Instagram hat bereits über sieben Milliarden User weltweit

2018 konnte die Social App bereits eine Milliarde User weltweit verzeichnen. Im März 2020 gab Instagram an, dass ganze sieben Milliarden Menschen auf der Welt Instagram nutzen. Mit einer derartig großen Nutzerschaft ist es kein Wunder, dass auch immer mehr Businesses auf die App zurückgreifen, um mit potentiellen Kunden in Kontakt zu treten. Die Digitalagentur S9 hat sich Instagram daher mal genauer angeschaut und alle relevanten Infos in einer Infografik zusammengefasst.

Mit einem Klick auf das Bild gelangst du zur größeren Ansicht, © S9