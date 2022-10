Der Screenshot zeigt einen neuen Intro-Flash-Bildschirm für das Media Kit, das jedoch hier „Creator Portfolio“ heißt. Instagram merkt an, dass der Vorteil des Ersteller:innenportfolios gegenüber einer Auflistung auf der Creator-Marketplace-Plattform darin besteht, dass Creator ihr Profil direkt in der App präsentieren – und so potenzielle Partner:innen gewinnen – können. Außerdem beinhaltet der Tweet einen von Instagram bereitgestellten Überblick über die Funktionen des Media Kits.

Instagram hat zudem laut eines Berichts von Business Insider selbst bestätigt, an einer Media-Kit-Option zu arbeiten, allerdings zurzeit nur intern.

Instagrams Media-Kit-Pläne und Bemühungen kreative und populäre Creator zu gewinnen beziehungsweise zu halten, könnten die Konkurrenzfähigkeit gegenüber TikTok und YouTube stärken. Auch das Priorisieren von KI-empfohlenem Content soll auf diese Bemühungen einzahlen, was Instagram jedoch Kritik vonseiten vieler User und einiger Stars wie Kim Kardashian und Kendall Jenner bescherte und weiterhin für Debatten sorgt.

Erst kürzlich erklärte Instagrams CEO Adam Mosseri seinem Team, dass die Social-Plattform im Bereich Creator-Beliebtheit im Vergleich an Boden verliert. In einem Artikel auf The Informationen heißt es:

In [an internal] memo, Mosseri said that surveys of creators showed that Instagram ‚lag[s] behind TikTok and YouTube on all the dimensions that are most important to creator satisfaction,‘ including several unrelated to the ability to make money, such as ‚fun, reach, fair algorithm and care.‘ Mosseri also said the team is ‚behind where we need to be‘ on initiatives to help creators make money on the platform but is ‚upping our urgency and progress‘.