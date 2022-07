Mark Zuckerberg verkündete bereits, dass Meta einen Creator Marketplace à la TikTok für Instagram entwickelt. Jetzt startet die Social App erste Tests der neuen Influencer-Discovery-Plattform Creator Marketplace; mit dem Hub sollen Brands künftig einfacher Creator für Partner:innenschaften entdecken und mit ihnen in Kontakt treten können.

Wie du in dem Screenshot erkennen kannst, ermöglicht der Creator Marketplace Advertisern auf Instagram nach potenziellen Creatorn und Influencern zu suchen, mit denen Kooperationen im Rahmen von Brand-Kampagnen und mehr förderlich sein könnten. Instagram erklärt in dem Blogbeitrag:

Instagram’s creator marketplace is a new destination that allows brands to find creators they may want to connect with. They can use the desktop experience within Meta Business Suite to filter creators by gender, age, number of followers and interests. They’ll also be able to filter for creators based on the demographics of their engaged audience, using filters including gender, age, interests, country and city; see creators who have expressed interest in working with them, have tagged them or follow them; see similar creators to those they’ve already found through the filters; and add creators to saved lists.