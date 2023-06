Die Einführung des Contextual Keyword Targetings sowie der Product Ads soll es Advertisern ermöglichen, den Wert von Reddits einzigartigen Communities zu nutzen. Mit mehr als 400.000 täglichen Konversationen sollte die Plattform gerade in diesem Kontext nicht übersehen werden.

Reddit User würden, so das Unternehmen, die Plattform insbesondere nutzen, um sich im Rahmen aktueller Diskussionen über für sie interessante Themen zu informieren. Mit der Einführung des Contextual Keyword Targeting können Advertiser inmitten aktiver Konversationen präsent sein. Sie erhalten mit dem Contextual Keyword Targeting die Möglichkeit, spezifische Keywords auszuwählen, die mit ihrer Brand assoziiert sind. Timo Pelz, VP of Business Marketing bei Reddit, erklärt:

Reddit vereinfacht das Teilen von Content auf Drittplattformen und liefert künftig mehr Content für die Google-Suche. Während die Relevanz der Reddit-Inhalte zunimmt, monetarisiert das Unternehmen den Datenzugriff von KI-Modellen und die Targeting-Optionen, die Advertisern geboten werden. Im Interview erklären Timo Pelz und Oliver Wendt, welche einzigartigen Vorteile Reddit zu bieten hat, warum die Plattform nicht als soziales Medium gelten sollte und wie Marken von Reddit Communities profitieren können.

Laut Angaben der Plattform geben Reddit User 2,5 Mal mehr Geld pro Einkauf aus als Personen, die die Plattform nicht nutzen. Sie sprechen darüber hinaus mit einer um 56 Prozent erhöhten Wahrscheinlichkeit positiv über Brands online und würden im Vergleich zum Durchschnitt mit einer 46 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit einer Marke vertrauen, welche auf Reddit Werbung macht. Um von diesem Mindset Gebrauch zu machen, können Advertiser auf Reddit jetzt Product Ads schalten.

Diese können Informationen wie die Produktbeschreibung und den Preis in der lokalen Währung enthalten. Sie verfügen außerdem über einen Call-to-Action Button, über welchen Nutzer:innen direkt zur Produktseite der Marke gelangen. Die Erstellung der Product Ads gelingt unkompliziert über schon existierende Produktkataloge. Wer bereits auf einer anderen Plattform Shopping-Kampagnen erstellt hat, kann die selben Kataloge direkt in den Reddit Ads Manager importieren. Reddits Chief Revenue Officer Harold Klaje kommentiert die Neuerungen wie folgt:

We’ve known for over a decade that people come to Reddit to talk about the products they love […] These updates will uplevel the search-and-discover experience for both brands and our users by tapping into our differentiated value as a hub for actionable conversation. Our approach to this next phase of our Ads Product offering is to help brands help people make informed decisions, find answers to their questions, and discover products they care about – while in the process enabling advertisers to build connections with new and valuable new audiences.