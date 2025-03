Es soll genau so sein wie früher auf Facebook, als es noch vornehmlich um die Freundschaft mit anderen Usern ging: Bilder und Posts von Freund:innen sehen und kommentieren, mit Reactions reagieren und an Geburtstage erinnert werden. Mit dem neuen Friends Tab wagt Facebook eine Rückkehr zur Vergangenheit der Plattform, die viele User verklärt betrachten. Dazu sollen weitere sogenannte OG Facebook Experiences kommen. Das kann Nutzer:innen eine simplere Facebook-Version suggerieren und zum Teil sogar bereitstellen. Dennoch wird es einfach nicht mehr so sein wie einst, als man noch per E-Mail zu Facebook eingeladen wurde.

In den 21 Jahren seit dem Start von Facebook hat sich die Plattform massiv verändert. Heute nutzen über drei Milliarden Accounts aktiv pro Monat die Plattform; allein in Deutschland waren es im Herbst vergangenen Jahres 32,9 Millionen User. Doch vom einstigen Social-Media-Erlebnis hat sich Facebook weit entfernt. Inzwischen spielen Reels als TikTok-Pendant ein Hauptprolle, Marketplace und Meta AI sorgen für Vorstöße aus der Welt des E-Commerce und der Gen AI und die Plattform zeigt Usern vielfach Ads an. Da wünschen sich manche User die alten Zeiten zurück, in denen sie sich vor allem mit ihren Kontakten ausgetauscht haben. Deshalb beginnt Facebook ab jetzt mit dem Roll-out der OG Experiences, beginnend mit dem neuen Friends Tab. Auf dem offiziellen Meta Blog heißt es:

Connecting with friends has been a part of Facebook since it launched. Over the years, Facebook evolved to meet changing needs and created best-in-class experiences across Groups, Video, Marketplace and more, but the magic of friends has fallen away. We’ll be adding several ‘OG‘ Facebook experiences throughout the year, beginning with the revamped Friends tab.