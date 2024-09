Wie in den Screenshots zu sehen ist, können Abonnent:innen der Premiummodelle jetzt über die drei Punkte in der oberen rechten Ecke bei der Ansicht eines Videos zur „Add to offline“-Option gelangen. Anschließend ist es möglich, vor dem Download des Videos die gewünschte Playback-Geschwindigkeit und Qualität auszuwählen. Dann kann das Video in der Offline-Rubrik gespeichert und jederzeit, auch ohne Internetverbindung, angesehen werden.

Fokus auf Videos, Kritik für Updates

Nachdem X im September 2023 erstmals ein TikTok-ähnliches Swipe up Feature für Videos angekündigt hatte, folgten zahlreiche weitere videobasierte Neuerungen. Darunter waren vertikale Video-Ads, eine eigene Video-App auf Smart TVs, die Ankündigung eines potenziellen Vine Revivals und selbst Videoanrufe – dass X das Format als zentralen Fokus der Plattform etablieren will, ist mittlerweile kaum mehr zu übersehen.

Derweil sorgt X an anderer Stelle aktuell einmal mehr für Kritik: Die Plattform hat ein umstrittenes Update umgesetzt, welches es blockierten User jetzt trotz bestehender Interaktionseinschränkung ermöglicht, öffentliche Posts einzusehen. Die Anpassung hat erhebliche Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre und der Sicherheit von Usern ausgelöst. In Brasilien ist X mittlerweile gar nicht mehr verfügbar – ein Konflikt mit dem Obersten Gerichtshof resultierte schließlich in einem Bann der Plattform. Davon profitiert unter anderem die X-Alternative Bluesky, welche jetzt über zehn Millionen User verzeichnet.