Erste User können ihre Spotify und Instagram Accounts verlinken, um beispielsweise Social-Media-Trend-Playlists zu erstellen. Doch User sollten sich dabei eines Hakens bewusst sein, denn Instagram möchte davon profitieren.

Zwei der größten und populärsten Online-Plattformen sind eine Kooperation eingegangen, damit ihre User deren Features kombinieren können. Wer auf Instagram Musik für sich entdeckt und grundsätzlich über Spotify Musik hört, kann künftig diese Aspekte verbinden. Denn ein neues Feature, das ersten Testnutzer:innen zur Verfügung steht, erlaubt es Instagram Usern, ihre Spotify Accounts zu verknüpfen. Dann können sie die auf der Social-Media-Plattform entdeckten Songs direkt in eine dedizierte Spotify Playlist übertragen. Das bietet sich zum Beispiel an, um eine Liste mit aktuellen Trend-Sounds zusammenzustellen – die auch für Marketer von Interesse sein könnte, um am Puls der Zeit zu bleiben.