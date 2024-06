Das neue Ad-Format betrifft TikToks mit einer Länge von über einer Minute und wird zum aktuellen Zeitpunkt nur einigen Usern, meist gegen Ende des Videos, angezeigt. Die Nutzer:innen werden vor der Anzeige der Ad mittels eines Countdowns in der oberen rechten Bildschirmecke über diese informiert. Sobald die Werbung abspielt, haben die User die Möglichkeit, diese zu überspringen oder laufen zu lassen, bevor sie zurück zum Video gelangen.

Drastische Änderungen auch bei YouTube und Instagram

Mid-Roll Ads sind den meisten TikTok Usern bereits von anderen Plattformen, darunter YouTube, bekannt. Letztere bietet den Creatorn seit vergangenem Herbst neue Auswahloptionen für den Zeitpunkt der Ads. Auch im Live Stream erhalten sie mehr Kontrolle über die Ausspielung. Dafür können Creator nicht mehr individuell entscheiden, ob Pre-Roll, Post-Roll, skippable und non-skippable Ads erscheinen.

Trotz TikToks verstärktem Fokus auf längere Inhalte ist der Content auf der Plattform typischerweise deutlich kürzer als etwa auf YouTube – und damit in den Augen einiger User ungeeignet für Werbeunterbrechungen in Form von Mid-Roll Ads. Von Seiten der Nutzer:innen dürfte das neue Format auf Kritik stoßen. Denn trotz der Möglichkeit, die Ads zu überspringen, stellt es eine möglicherweise unwillkommene Unterbrechung dar. Unklar ist, inwiefern Creator selbst von den Mid-Roll Ads profitieren. Eine solche Möglichkeit, wie sie auch das YouTube Partner-Programm bietet, könnte Creator von dem Format überzeugen und gegebenenfalls auch die User, da sie so mit dem Ansehen der Ads ihre favorisierten Creator unterstützen können.

Während TikTok das Augenmerk auf längeren Content und in diesem Kontext auch mehr Werbeoptionen legt, bleibt Instagram eigenen Angaben zufolge bei Kurzvideos. Längere Formate sollen laut Plattformchef Adam Mosseri nicht etabliert werden. Schon eine Länge der Reels von über 90 Sekunden wird von Instagram nicht empfohlen.

Darüber hinaus überraschte auch Instagram kürzlich mit einem neuen Werbeformat, das die Art und Weise, wie User Werbung auf auf der Plattform konsumieren, drastisch verändern könnte: Unskippable Ads.