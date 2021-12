Facebook erweitert die Insights für Nutzer:innenprofile und launcht den Professional Mode. Mit diesem können User über ihr normales Facebook-Profil Einblicke in Statistiken zur Engagement Rate, Reichweite ihrer Posts und ihre Zielgruppe bekommen. Außerdem ermöglicht der Professional Mode den Usern einen einfachen Zugang zu den mannigfaltigen Monetarisierungsoptionen auf Facebook. Die Meta-Plattform schreibt:

We know that many creators – especially those who are just starting out – are on profiles, so from today we’re announcing the roll-out of a new professional mode for profiles. Professional mode will open up access to post, audience and profile insights, as well as give easy access to monetization features – all in one place.