Während Threads die User nun zum ersten Mal ihren Standort teilen lässt, sind ähnliche Features von anderen Plattformen bereits kaum mehr wegzudenken. So können Instagram-Nutzer:innen ihre Location mittlerweile nicht mehr nur im Feed Post und in der Story, sondern auch in Reels und in Notes teilen. TikTok verfügt ebenfalls über einen Location Sticker für Videos, und auch auf YouTube können Creator in Shorts ihren Standort markieren.

Sichtbarkeit steigern dank Location-Search-Filter

Die Funktion bietet Creatorn und Usern nicht nur eine Möglichkeit, ihren Followern Auskunft über ihren Standort zu geben, sondern auch das Potenzial, die eigene Reichweite zu steigern. Denn das Location Feature fungiert auch als Search-Filter. Nutzer:innen können also über den Standort-Tag alle Posts aufrufen, die auf Threads mit der Markierung geteilt wurden. Damit bietet Threads den Creatorn eine weitere Möglichkeit, auf der Plattform entdeckt zu werden.

Für mehr kreative Freiheit sorgt derweil das kürzlich erhöhte Limit für Carousel Posts: Threads Creator können jetzt bis zu 20 Bilder oder Videos in ihren Karussells integrieren. Kurz zuvor hatte auch Instagram das Maximum für Carousel Visuals auf 20 angehoben. Und damit nicht genug: Kürzlich hat Threads zudem bestätigt, an einem neuen Format zu arbeiten, das an Instagram Stories erinnert – mehr dazu liest du im unten verlinkten Beitrag.