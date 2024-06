Mit diesem Experiment überträgt Meta die verknappte Verfügbarkeit von Inhalten aus dem Story-Kontext auf Beiträge. Die könnten für kurze Meldungen eingesetzt werden, die zu aktuellen Events passen oder kurze Gedanken der Creator zeigen, aber nicht dauerhaft mit dem Profil in Verbindung stehen sollen. Ob sie tatsächlich umfassend auf Threads integriert werden, ist noch unklar.

Die textbasierte Plattform hat bereits über 150 Millionen monatlich aktive User und wird stetig mit neuen Features versehen. So können Creator von Instagram (und von Facebook) testweise per Cross Posting Content zu Threads bringen (auf Instagram sogar via Auto-Share), ein Swipe to like Feature wie auf Tinder wurde jüngst integriert und die API für die Plattform wurde auch endlich gelauncht.