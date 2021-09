In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir uns fast von jetzt auf gleich daran gewöhnt, Meetings, Veranstaltungen und Gespräche online abzuhalten. Zoom und Co. wurden zu täglichen Begleit-Tools. Dadurch waren viele Unternehmen gezwungen, beziehungsweise trauten sich erstmals, ihre Events virtuell abzuhalten. Hierfür bietet unter anderem LinkedIn eine Plattform. Die virtuellen Live Events wurden im vergangenen Jahr für Seiten gelauncht. Jetzt testet das Unternehmen einen neuen Service, der Paid Events ermöglicht.

LinkedIn versucht, die eigene Plattform für Creator und Unternehmen spannender zu gestalten. Als reine Networking-Seite kann man diese nicht mehr bezeichnen. LinkedIn braucht Creator, die die verschiedenen, auf der Seite angebotenen Formate mit Content füllen. So auch Events. Doch ohne Möglichkeit, diese zu monetarisieren, dürften viele Creator zwar auf LinkedIn für ihre Veranstaltungen werben, diese dann aber woanders abhalten, um Tickets zu verkaufen.

TechCrunch berichtet von den neuen Tests und beruft sich dabei auf eine anonyme Quelle, die Code vorlegen konnte. Dieser deutete darauf hin, dass LinkedIn an Tickets arbeitet sowie an einem Dashboard, das den Verkaufsstand der Tickets anzeigen würde und über welches die Planung und Durchführung ablaufen würden.

Amid the changing world of work and transition to a nearly all-remote workforce, LinkedIn Events has seen a surge in growth, with 21 million people attending an Event on LinkedIn in 2020. We continue to learn from member and customer feedback and test new ways to improve the experience. As part of this, we are exploring options for payment in the Events product based on feedback from event organizers,