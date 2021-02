Das Business-Netzwerk ist für viele Unternehmen mittlerweile zu einer relevanten Plattform geworden – und das nicht nur zu Recruiting-Zwecken. Viele nutzen LinkedIn auch, um neue Kund:innen im B2B-Bereich zu akquirieren. Um diesen Professionals unter die Arme zu greifen, veröffentlichte die Plattform nun einen kurzen Guide, der diesen dabei helfen soll Kampagnen zu planen und sogenannte „Thumb-stopping Moments“ zu kreieren. LinkedIn erklärt:

The ‚thumb stopper‘ refers to a piece of content on the feed so eye-catching, attention-grabbing, and intriguing that it causes a user to stop scrolling and take notice. There’s no surefire formula for creating thumb-stopping content. Powerful creative is what makes the magic happen, and it can only come from talented marketers and creators possessing a keen understanding of their audiences.