Auf anderen Social-Plattformen sind sie längst angekommen: Emojis. Auf LinkedIn hingegen scheuen sich noch viele davor, die bunten Symbole zu verwenden - zu unrecht, wie Expertin Kirsten Tisdell findet.

Karen Tisdell ist seit 2009 als LinkedIn Writer tätig und gibt regelmäßig Tipps, wie User ihren Account ansprechender gestallten können. Nun hat sie sich einem Thema gewidmet, das bei vielen Usern Unsicherheit hervorruft: Emojis auf LinkedIn. Während die einen sagen, dass die bunten Bildchen im Business-Kontext zu unprofessionell wirken, würden die anderen diese gerne einsetzten, wissen bloß nicht wie. Tisdell erklärt in ihrem Artikel auf der Plattform, wieso der Einsatz von Emojis auf LinkedIn zu befürworten ist und wie diese gerade für eine gewisse Seriosität auf dem eigenen Account sorgen können. Sie erklärt:

If you want your profile to capture attention and your short-form posts to stand out, you’ll need to do something some people still aren’t – use emojis. You heard right. Emojis are a powerful tool on LinkedIn. They make your headline more visually memorable and help you appear more friendly and approachable.

Emojis auf LinkedIn: So verwendest du sie richtig

Auf der Business-Plattform können User für Kommentare bereits aus einem Menü das passende Bild auswählen. Emojis für Beiträge und die Bearbeitung des eigenen Profils müssen per „Copy and Paste“ eingefügt werden. Wir haben für dich alle verfügbaren Symbole weiter unten zum Kopieren bereitgestellt.

Abgesehen davon, dass Emojis den eigenen Post oder das eigene Profil abwechslungsreicher und zugänglicher erscheinen lassen, gibt es auch einen psychologischen Grund, diese auf LinkedIn zu verwenden. Tisdall schreibt:

Humans mimic each other. You might not be aware of it, but that’s what we do. […] It helps us connect more deeply, show empathy, and build genuine relationships. Online, we can’t do this. Text-based communication makes it difficult to gauge the emotion behind the sentiment. […] That’s where emojis come in.

Laut einer Studie werden in dem menschlichen Gehirn die gleichen Areale stimuliert, wenn wir uns ein lachendes Emoji anschauen wie wenn wir eine echte Person lächeln sehen. Auch seien die Emojis Tisdall zufolge hilfreich, um aus der Masse der LinkedIn Posts herauszustechen.

Emojis in der Profilbeschreibung

Die Profilbeschreibung ist auf LinkedIn besonders wichtig und sollte mit Sorgfalt gestaltet sowie angelegt werden. Schließlich sind dies die einzigen Informationen, die Usern neben dem Namen und dem Bild in den Suchergebnissen angezeigt werden. In der Profilbeschreibung können 220 Zeichen verwendet werden. Emojis können hier dabei helfen, einzelne Bereiche sowie Keywords sinnvoll voneinander zu trennen. Außerdem fallen sie dem Betrachtenden ins Auge und bleiben so womöglich länger im Gedächtnis.

Karen Tisdells Profilbeschreibung mit Emojis, Screenshot, LinkedIn

Emojis in den LinkedIn Posts

Wer sich täglich durch seinen LinkedIn Feed scrollt, stellt schnell fest, dass nicht alle Posts wahrgenommen werden können. Bei der Hülle und Fülle ist dies für einen normalen User gar nicht möglich. Damit dein Beitrag trotzdem genügend Aufmerksamkeit bekommt, rät Tisdell dazu, Emojis zu verwenden. Sie erklärt:

Emojis are a crucial element in short-form posts because they add nuance to the text – they create emotion and show intention. They also provide a pop of colour.

Die Expertin schreibt weiter, dass man immer im Hinterkopf haben sollte, dass man mit Videos, Fotos und GIFs um die Aufmerksamkeit der User buhlt. Daher seien Emojis ein angebrachtes Mittel, um auf LinkedIn herauszustechen.

Beispiel für einen LinkedIn Post mit Emojis, Screenshot LinkedIn

Auch wenn es sich bei LinkedIn vorrangig um eine Business-Plattform handelt, verfügt sie über immer mehr Features, die auch herkömmliche Social-Kanäle vorweisen. So können User mittlerweile auch Stories hochladen und die Verwendung von Hashtags auf LinkedIn wird ebenso immer beliebter. Es bleibt abzuwarten, welche Funktionen die Business-Plattform künftig noch übernehmen wird.

LinkedIn Emojis zum Kopieren

