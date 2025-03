Die Business-Plattform LinkedIn erweitert Analytics um Custom Date Ranges und detaillierte Newsletter Insights. Marketing-Expert:innen profitieren von präziseren, individuelleren und kanalübergreifenden Analysen ihrer Inhalte.

Stell dir vor, du möchtest einem potenziellen Kooperationspartner:innen zeigen, wie erfolgreich deine LinkedIn-Beiträge in genau jener Woche waren, in der deine Kampagne lief. Früher warst du dabei an feste Zeitfenster gebunden. Jetzt bietet LinkedIn genau hierfür eine innovative Lösung: Zwei aktuelle Analytics-Updates, präsentiert von Gyanda Sachdeva, Vice President of Product Management bei LinkedIn, ermöglichen eine individuellere und präzisere Auswertung deiner Inhalte. Besonders Content Creator und Marketing-Expert:innen profitieren stark davon, ihre Performance datengetrieben und flexibel zu optimieren.

Während LinkedIn kürzlich erst die Abschaffung des Video-Tabs angekündigt hat, bieten die neuen Analyse-Tools deutlich mehr Flexibilität und tiefere Einblicke in die Interaktion der Zielgruppe.

Flexible Analysen durch Custom Date Ranges

Die neue Funktion Custom Date Ranges erlaubt es Nutzer:innen nun, spezifische Zeiträume für die Auswertung ihrer Beiträge selbst festzulegen. Bisher waren diese Analysen auf feste Zeiträume von sieben, 14, 28, 90 oder 365 Tagen begrenzt. Jetzt können individuell gewählte Start- und Enddaten gesetzt werden, wodurch gezieltere und relevantere Auswertungen möglich sind. Dies erleichtert vor allem Creator, ihre Performance genau dann zu tracken und zu präsentieren, wenn es für potenzielle Kooperationspartner:innen besonders relevant ist.

Test des neuen LinkedIn-Features Custom Date Ranges bei OnlineMarketing.de – individuelle Analysezeiträume sorgen für präzisere Insights, © OnlineMarketing.de



OnlineMarketing.de konnte das neue Custom Date Range Feature von LinkedIn bereits testen. Dabei wurde deutlich, wie einfach und effektiv individuelle Zeiträume für die Content-Analyse ausgewählt werden können. Das ermöglicht Marketing-Expert:innen präzisere Einblicke in die Performance ihrer Inhalte.

Verbesserte Newsletter Analytics

Zusätzlich führt LinkedIn erweiterte Newsletter Analytics ein. Die neuen Kennzahlen umfassen Email Sends und Open Rate. Email Sends zeigt an, wie häufig Newsletter-Artikel per E-Mail verschickt wurden, während Open Rate Auskunft darüber gibt, wie oft diese tatsächlich geöffnet wurden. Mit diesen Daten erhalten Publisher wichtige Einblicke, die zeigen, wie Nutzer:innen mit ihren Long-Form-Inhalten sowohl auf LinkedIn selbst als auch außerhalb der Plattform interagieren.

OnlineMarketing.de testet neue LinkedIn Analytics: Insights zu Artikel-Performance, Engagement und Standortdaten der Nutzer:innen, © OnlineMarketing.de (mit einem Klick auf das Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Erklärung der neuen LinkedIn Analytics-Kennzahlen zu Artikelaufrufen, E-Mail-Sendungen und Öffnungsrate im Test von OnlineMarketing.de, © OnlineMarketing.de (mit einem Klick auf das Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Wir von OnlineMarketing.de haben bereits Zugang zu den neuen LinkedIn Analytics Features erhalten und konnten diese umfassend testen. Insbesondere die erweiterten Kennzahlen zu Artikelaufrufen, E-Mail-Sendungen und Öffnungsraten können sich als besonders hilfreich erweisen, um das Engagement gezielt auszuwerten und Inhalte weiter zu optimieren.

Warum diese Updates für dein Marketing essenziell sind

Gerade in Zeiten, in denen datenbasierte Entscheidungen entscheidend sind, bieten diese Funktionen einen klaren Wettbewerbsvorteil. Nutzer:innen können damit nicht nur ihre Inhalte optimieren, sondern auch genauer messen, wie ihre Zielgruppe reagiert – sowohl zeitlich individuell als auch kanalübergreifend. Insbesondere für Unternehmen und Influencer, die ihre Ergebnisse überzeugend kommunizieren wollen, eröffnet dies neue Möglichkeiten.

LinkedIn unterstreicht mit diesen Updates sein Bestreben, Nutzer:innen immer bessere Tools für gezielte Analysen und effektive Content-Strategien zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig verfolgt die Plattform mit Predictive Audiences und weiteren Retargeting-Quellen weiterhin das Ziel, Marketern noch präzisere Zielgruppenansprachen zu ermöglichen. Mehr über diese spannenden Entwicklungen erfährst du in unserem Artikel zu LinkedIn Predictive Audiences.