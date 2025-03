Videos sollen weiterhin „einen großen Teil des Feeds ausmachen“ und in diesem auffälliger dargestellt werden, zudem plant die Plattform die Einführung neuer Videofunktionen im Laufe der kommenden Monate. Dafür streicht LinkedIn folgende Features:

Der Video-Tab verschwindet aus der App.

Karussells mit Videovorschlägen im Feed fallen weg.

Auch der Video-Feed am Desktop ist nicht mehr vorhanden.

LinkedIn weist darauf hin, dass Creator „einige Änderungen beim Zugriff auf Videos“ bemerken werden. Was genau damit gemeint ist, lässt die Plattform offen – wie Beilharz anmerkt, könnte es sich um eine Umschreibung potenzieller Reichweitenverluste handeln. Dass der Video-Tab in einigen Ländern zumindest temporär aus der App entfernt wird, bestätigt Gyanda Sachdeva, VP of Product Management bei LinkedIn, in einem Post.