Reels sind auf Instagram mittlerweile ein viel genutztes Format – nicht zuletzt, weil Instagram-Chef Adam Mosseri vor Kurzem verkündete, dass die App noch deutlich stärker auf Video Content setzen wird. Die Kurzvideos funktionieren dabei vor allem über trendige Audios. Doch diese zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Daher launcht das Unternehmen nun eine neue Audio-Suche, die im Such-Tab der App eingebunden wird.

Schon vor einigen Monaten wurde der Audio Tab testweise bei einigen Usern eingeführt. In der Suchfunktion der App können User nach anderen Nutzer:innen, Hashtags oder Orten suchen. Hier ergänzt nun bald auch eine Audio-Kategorie die Suche. Der Content und Social Media Manager Andrew Hutchinson teilte bei SocialMediaToday einige Screenshots.

User können über diesen Tab nach Artists oder einfach nur Keywords suchen. Die App wird verfügbare, passende Titel vorschlagen. Klicken User auf einen davon, gelangen sie zu der Audio-Übersichtsseite, auf der man auch landet, wenn man in einem Reel auf dessen Audio klickt. Hier sind alle Reels, die das Audio verwenden, gesammelt. Außerdem kann von dort aus direkt selbst ein Reel mit dem Audio erstellt, oder der Tune für später abgespeichert werden. Überraschend neu ist die Funktion nicht. Auch TikTok und YouTube haben ähnliche Übersichtsseiten für die Kurzvideoerstellung auf ihren Plattformen gelauncht.

Es bleibt abzuwarten, ob durch den neuen Audio Tab für Sounds mehr User dazu angeregt werden, eigene Reels zu erstellen. Sinnvoll wäre es sicherlich, wenn die Suche auch mit Lyrics funktionieren würde. Schließlich hat man oft nur den Teil eines Songs im Kopf, der in anderen Reels verwendet wurde, aber muss danach suchen, weil Artist und Titel nicht bekannt sind. Wir in der Redaktion sehen den Audio Tab bisher nicht bei Instagram, doch andere User können bereits auf ihn zugreifen.

Ein anderes Feature, auf das nun bald alle User zugreifen können sollten, ist das Limits and Hidden Words Feature. Dieses soll für mehr Sicherheit auf der Plattform sorgen. Dabei geht es insbesondere um Direct Messages und Kommentare unter Posts. Mit dem Limits Feature können Creator entscheiden, wer ihnen Nachrichten schicken und kommentieren kann. Hier gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Kommentare und Nachrichtenanfragen von Personen zu verbergen, die keine Follower oder noch sehr neue Follower sind.

Creators also tell us they don’t want to switch off comments and messages completely; they still want to hear from their community and build those relationships. Limits allows you to hear from your long-standing followers, while limiting contact from people who might only be coming to your account to target you,