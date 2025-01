TikToks Video Editor bietet jetzt spannende Funktionen wie AI Dubbing, Avatare und KI-generierte Soundtracks – für mehr kreativen Spielraum für Advertiser.

Die Zukunft TikToks in den USA hängt derzeit am seidenen Faden – schon am 19. Januar könnte die App abgeschaltet werden. Mittlerweile steht sogar eine Übernahme der Plattform durch X-Eigner Elon Musk im Raum. Inmitten des Trubels hat TikTok ein Update für Advertiser angekündigt: Der Video Editor im TikTok Ads Manager ist jetzt Teil von TikTok Symphony und erhält eine Reihe neuer Gen-AI-Funktionen.

Video Editor im TikTok Ads Manager, © TikTok (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Der Video Editor kann entweder über den Tools Tab im Ads Manager oder alternativ direkt während des Erstellungsprozesses eines Videos genutzt werden. Während das Symphony Creative Studio verschiedenste Tools für größere Projekte bietet, zielt der Video Editor laut TikTok insbesondere auf schnelle und unkomplizierte Last-Minute-Änderungen ab. Zu den Features des Editors gehören folgende Tools:

digitale Avatare,

Audiospuren mit Untertiteln,

Übersetzungen mit Voiceover und

KI-generierte Soundtracks.

Diese Einsatzmöglichkeiten bietet der Video Editor

Im Blog Post stellt TikTok vier verschiedene Nutzungsszenarien vor und zeigt auf, wie der Video Editor in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden kann, um die Arbeit von Advertisern zu erleichtern und die Performance ihrer Kampagnen zu steigern.

Content TikTok-tauglich machen: Wer erfolgreiche TikTok-Kampagnen entwickeln möchte, muss diese gezielt an den einzigartigen Stil der Plattform anpassen. Der Video Editor bietet hierzu verschiedene Möglichkeiten, wie etwa die Integration von Untertiteln oder die Auswahl von Musik, die zum jeweiligen Content passt.

Wer erfolgreiche TikTok-Kampagnen entwickeln möchte, muss diese gezielt an den einzigartigen Stil der Plattform anpassen. Der Video Editor bietet hierzu verschiedene Möglichkeiten, wie etwa die Integration von Untertiteln oder die Auswahl von Musik, die zum jeweiligen Content passt. Inhalte globalisieren : Du möchtest deinen Content global verbreiten? Das funktioniert beispielsweise durch den Einsatz übersetzter Captions oder automatischer AI-Synchronisation (Eine Funktion, die auch YouTube kürzlich launchte). Hierfür stehen 81 Voiceover-Optionen in 14 Sprachen zur Verfügung.

: Du möchtest deinen Content global verbreiten? Das funktioniert beispielsweise durch den Einsatz übersetzter Captions oder automatischer AI-Synchronisation (Eine Funktion, die auch YouTube kürzlich launchte). Hierfür stehen 81 Voiceover-Optionen in 14 Sprachen zur Verfügung. Gegen Creative Fatigue vorgehen: Creative Fatigue, auf Deutsch etwa „kreative Erschöpfung“, beschreibt ein Phänomen, das auftritt, wenn ein Publikum wiederholt denselben Inhalten ausgesetzt ist. Dies kann zu einem Rückgang des Engagements und einer Verschlechterung der Performance führen. Advertiser können dagegen vorgehen, indem sie ihrem Content mit Stickern, veränderten Sounds und Skripts neues Leben einhauchen.

Creative Fatigue, auf Deutsch etwa „kreative Erschöpfung“, beschreibt ein Phänomen, das auftritt, wenn ein Publikum wiederholt denselben Inhalten ausgesetzt ist. Dies kann zu einem Rückgang des Engagements und einer Verschlechterung der Performance führen. Advertiser können dagegen vorgehen, indem sie ihrem Content mit Stickern, veränderten Sounds und Skripts neues Leben einhauchen. Für einen persönlichen Touch sorgen: Persönlicher und menschlicher wird dein Content beispielsweise durch die Integration von Avataren. Im Video Editor findest du 388 vielfältige Avatare, die mehr als 30 verschiedene Sprachen sprechen können.

Während TikTok die Tools für Advertiser erweitert, schauen sich einige User in den USA bereits nach Alternativen zur App um. Was hinter der in diesem Kontext viel diskutierten REDnote-Plattform steckt, liest du im unten verlinkten Artikel.