Doch wer nur auf junge Trends setzt, unterschätzt das Potenzial der über 35-Jährigen. Ein Drittel der Nutzer:innen ist älter als 35, viele mit hoher Kaufkraft und klarer Markenpräferenz. Erfolgreiche Kampagnen sprechen häufig beide Gruppen an – ohne sich in Trendformen zu verlieren. Und: Instagram ist längst kein reiner Awareness-Kanal mehr. Fast die Hälfte aller Nutzer:innen kauft wöchentlich über die Plattform ein – ob über Story Links, markierte Produkte oder per DM. Wer Relevanz, Vertrauen und einen schnellen Checkout miteinander verbindet, spielt hier ganz vorne mit.

Die 25 wichtigsten Instagram-Zahlen 2025 im Überblick

Instagram zählt weltweit über zwei Milliarden aktive Nutzer:innen und wächst besonders stark in Südasien. 84 Prozent aller Social-Media-Nutzer:innen besitzen ein Instagram-Profil, was die Plattform zur digitalen Basis vieler Online-Identitäten macht. 91 Prozent der Gen Z sind auf Instagram aktiv und machen sie zur zentralen Plattform ihrer Generation. Nutzer:innen verbringen im Schnitt zwölf Stunden pro Monat auf der App, das entspricht rund 33 Minuten pro Tag. Über 50 Prozent dieser Zeit entfallen auf Reels – kurze Videos dominieren das Nutzungserlebnis. Reels erzielen 125 Prozent mehr Reichweite als statische Bilder und bleiben damit der stärkste Sichtbarkeitstreiber. Karussell-Posts bringen 114 Prozent mehr Engagement als Einzelbilder, vor allem durch Swipes und Speichern. Im Vergleich zu Reels schneiden Karussells sogar zwölf Prozent besser ab, insbesondere bei der Speicherrate. Kleine Accounts mit unter 10.000 Followern, so Socialinsider, erreichen bei Reels eine Viewrate von bis zu 20 Prozent – oft deutlich mehr als größere Seiten. Accounts mit 1.000 bis 5.000 Followern wachsen durchschnittlich um 38 Prozent und damit schneller als jede andere Größenklasse. 76 Prozent aller Creator auf Instagram zählen zu den sogenannten Nano-Influencer mit hohem Community-Bezug. Sie verlangen zwischen 500 und 2.000 US-Dollar pro Post, abhängig von Nische, Engagement und Kampagnenumfang, so Impact.com. Mikro-Influencer mit 10.000 bis 50.000 Followern liegen bei 2.000 bis 8.000 US-Dollar pro Beitrag, Tendenz steigend. 44 Prozent der Nutzer:innen shoppen wöchentlich über Instagram, häufig über Stories, markierte Produkte oder Direktnachrichten, so eine Instagram-eigene Studie. Nur 0,2 Prozent der Nutzer:innen verwenden Instagram exklusiv – Crossposting auf mehreren Plattformen ist die Regel. 80,3 Prozent der Instagram User sind zusätzlich auch auf Facebook aktiv, was kanalübergreifende Strategien besonders relevant macht. 76,9 Prozent nutzen parallel auch YouTube, oft für längere Inhalte oder Tutorials. 54,3 Prozent sind außerdem auf TikTok unterwegs und beeinflussen damit indirekt auch die Reels-Kultur. Die größte Altersgruppe auf Instagram sind die 25- bis 34-Jährigen – ein aktives und kaufkräftiges Publikum. Weltweit sind 52,5 Prozent der Nutzer:innen männlich und 46,5 Prozent weiblich, wobei es regionale Unterschiede gibtso eine Statista-Auswertung. Die durchschnittliche Engagement Rate liegt im Januar 2025 bei 0,61 Prozent, was zwar unter dem Vorjahr liegt, aber neue Interaktionsformen berücksichtigt. DMs gewinnen stark an Bedeutung, denn viele Gespräche und Reaktionen verlagern sich in den privaten Raum. Broadcast-Kanäle und automatisierte DMs etablieren sich zunehmend als neue Standards im Community Management. Werktags zwischen 15 und 18 Uhr erzielen Posts im Schnitt die höchste Sichtbarkeit, insbesondere im Feed. Freitag gilt als der beste Tag zum Posten und bringt besonders gute Ergebnisse bei Reichweite und Engagement.

Der Unterschied zwischen Sichtbarkeit und Scroll-Verlust? Deine Strategie

Wer 2025 auf Instagram performen will, braucht mehr als nur Content. Entscheidend ist der Kontext: Wer sieht deinen Post, wann, in welchem Format und mit welcher Absicht? Der aktuelle Buffer Report liefert dafür die relevanten Daten. Jetzt liegt es an dir, sie strategisch zu nutzen. Likes allein reichen nicht mehr. Was zählt, ist Haltung, Relevanz und Nähe zur Zielgruppe. Erfolgreiche Marken bespielen nicht jede Plattform – sie verstehen, wie einzelne Kanäle zusammenspielen und sich gegenseitig verstärken. Nicht Masse bringt Sichtbarkeit, sondern ein gezieltes Match zwischen Format, Botschaft und Nutzer:innenerwartung.