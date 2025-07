Die Agentur Netzschreier und HypeAuditor haben analysiert, welche deutschen Instagram Accounts im ersten Halbjahr 2025 am stärksten gewachsen sind. Herausgekommen ist mehr als ein Zahlenvergleich: ein aktuelles Stimmungsbild der Creator-Welt. Unter den Top 50 finden sich Fußballprofis, Reality TV Stars, Politiker:innen, Beatboxer, Bodybuilder, Fashion Blogger und MMA Fighter. Was sie verbindet: klare Nischen, konsequente Perspektiven und Communities, die mehr wollen als nur schöne Bilder. Was Marken daraus lernen können und warum internationale Reichweite allein noch keinen Kampagnenerfolg garantiert, zeigen die Daten. Wie kulturelle Relevanz und Plattformverständnis zum entscheidenden Faktor werden, vertiefen wir außerdem im Interview mit Parasol Island über Cultural Marketing in der Creator Economy.

© Parasol Island via Canva

Deutschland vorn: Wer 2025 auf Instagram durchstartet

Im internationalen Vergleich ist Deutschland im Ranking der wachstumsstärksten Instagram Accounts 2025 überdurchschnittlich stark vertreten – sowohl in absoluten Zahlen als auch beim relativen Wachstum.

Fußballprofi Antonio Rüdiger (@toniruediger), Reality Star Leyla Lahouar (@leylalahouar) und Beatbox Creator Julius Treike (@chezame_official) zählen zu den Top-Accounts mit jeweils über einer Million neuen Follower. Gleichzeitig schaffen es auch Nischenprofile wie MMA-Kämpfer Frédéric Vosgröne (@neanderthalbjj) oder Politikerin Heidi Reichinnek (@heidireichinnek) in die vorderen Ränge.

Die Bandbreite reicht von international funktionierenden Entertainment-Formaten bis hin zu lokal verankerten politischen Stimmen. Der deutsche Markt zeigt sich dabei nicht nur wachstumsstark, sondern auch thematisch vielfältig und kulturell anschlussfähig.

Absolute Winner: Diese Creator haben die meisten Follower gewonnen

An der Spitze des Wachstums-Rankings steht ein Name, der kaum spricht und gerade deshalb ein Millionenpublikum erreicht: Juan Daniel Bergman, bekannt für seine wortlosen Reels über Popkulturreferenzen, konnte im ersten Halbjahr 2025 rund 2,95 Millionen neue Follower gewinnen. Seine Clips funktionieren global – ganz ohne Sprache, aber mit klarem Stil.

Ebenfalls unter den Top fünf der wachstumsstärksten deutschen Instagram Accounts:

Antonio Rüdiger (@toniruediger), Fußballprofi: rund 1,23 Millionen neue Follower

(@toniruediger), Fußballprofi: rund 1,23 Millionen neue Follower Leyla Lahouar (@leylalahouar), Reality-TV-Profil mit Relevanz über das Genre hinaus: 1,18 Millionen

(@leylalahouar), Reality-TV-Profil mit Relevanz über das Genre hinaus: 1,18 Millionen Julius Treike (@chezame_official), Beatbox Creator: rund 1,01 Millionen neue Followern

(@chezame_official), Beatbox Creator: rund 1,01 Millionen neue Followern Irene Butsch (@butschirene), Fashion Bloggerin mit internationalem Stil: etwa 837.000 mehr als zu Jahresbeginn

Knapp dahinter: Florian Wirtz (@flowirtz), Fußball-Europameister und Liverpool-Neuzugang, mit 743.000 zusätzlichen Followern – ebenfalls ein starkes Halbjahresergebnis.