Die – zunächst testweise eingeführte – Änderung ist eine logische Konsequenz der Posting-Normalität, die sich in den vergangenen Jahren auf Instagram eingestellt hat. Vor allem Reels stehen dabei im Fokus. Videos sind auf Instagram und Facebook zu einem zentralen Moment avanciert – Facebook testet sogar einen dedizierten Video-Feed neben dem Main Feed. Und Reels sind der große Wachstumstreiber für Meta. Im Earnings Call im Frühjahr 2024 erklärte Metas CFO Susan Li:

Video also continues to grow across our platform, and it now represents more than 60% of time on both Facebook and Instagram. Reels remains the primary driver of that growth, and we’re progressing on our work to bring together Reels, longer-form video and Live video into one experience on Facebook […].