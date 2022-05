Instagram is “exploring” ability to upload full-screen 9:16 images pic.twitter.com/Yq6A7kMHja

In dem Screenshot ist zu sehen, dass Mosseri auf die Frage, ob Instagram derzeit Bilder im Format 9:16 testet, mit „This is something we’re currently exploring“ antwortet.

Instagram setzt mehr und mehr auf „Vertical Storytelling“

Mit dem 9:16-Format für Bild-Posts würde die Social App ihre Reels-Offensive stärker pushen und der Konkurrenz-App TikTok noch mehr ähneln. Erst kürzlich gab Instagram bekannt, sogar einen Following Tab für Reels zu testen – ein Feature, das die App Experience bei TikTok widerspiegelt. Die Angleichung Instagrams an TikTok nimmt somit weiter seinen Lauf. Außerdem spannend ist, dass die Meta App ein umfassendes visuelles Update angekündigt hat, das unter anderem einen neuen Font beinhaltet.