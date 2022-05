Die Social-Plattform möchte ihre Brand Identity auffrischen und hat im Zuge dessen eine Reihe von Design-Veränderungen umgesetzt, wie Instagram in einem Blogbeitrag verkündet. Neben einem auffälligen neuen Font handelt es sich hierbei vor allem um Updates, die erst auf den zweiten Blick ins Auge springen. Eine genaue Erläuterung der Änderungen mit vielen Details für Design-Interessierte liefert Meta in einem ausführlichen Artikel.

Die wohl interessanteste Änderung, die Instagram im Zuge des Updates vorstellt, ist ein neuer Font namens Instagram Sans. Dieser soll die Brand Identity und -Geschichte besser repräsentieren, etwa, indem Elemente des Logos aufgegriffen werden. Die neue Schriftart ist in drei verschiedenen Styles verfügbar: Regulär, komprimiert und als Überschrift. Ob der Font bei den Usern gut ankommen wird, ist aufgrund seines speziellen Designs jedoch unklar.

Die neue Schriftart mag Geschmackssache sein – dennoch ist die Tatsache, dass Instagram Sans für eine Vielzahl an Sprachen weltweit verfügbar sein wird, zu begrüßen. Gemeinsam mit Sprachexpert:innen hat Instagram den Font verschiedenen Schriftsystemen, darunter Arabisch, Thai und Japanisch, angepasst.

Instagram möchte im Zuge des Updates ungeschmückten Selbstausdruck in den Fokus setzen. Auch bei Marketing-Kampagnen sollen der Content und die Kreativität der User im Vordergrund stehen, wie die Plattform erklärt:

Our new design system puts content at the center, with a focus on simplicity and self-expression. The new marketing layouts for Instagram showcase full-screen imagery, reference the in-app experience and celebrate the creativity we see from our community every day.