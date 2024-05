Die neue Posting-Option eignet sich zum Teilen, ohne den Feed mit dem Content zu füllen. Das kann einen praktischen und ästhetischen Nutzen haben.

Wenn Instagram Creator Inhalte posten, aber diese nicht im Feed anzeigen möchten, haben sie verschiedene Optionen. Entweder sie verschieben den Content in eine Story oder in Reels, die sie nicht im Feed teilen. Oder sie archivieren direkt Posts, die dann wieder auf nicht archiviert gestellt werden. Jetzt liefert die Plattform zusätzlich die Möglichkeit Post quietly to profile (zuvor Post direct to profile). Diese wird für die ersten User ausgerollt und wird ihrem Namen gerecht. Ein Post wird im Profil angezeigt, nicht aber im Feed.

Vorteile von Post quietly in profile auf Instagram

Diese Posting-Option war schon vor einigen Monaten in einem Screenshot des App Researchers Alessandro Paluzzi aufgetaucht. Daraufhin haben wir bei OnlineMarketing.de über den Test – und die Option, Beiträge zurückzudatieren – berichtet.