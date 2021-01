Social Media Manager aufgepasst: Instagram macht es Unternehmen künftig einfacher, Posts zu planen. Denn der Social-Konzern erweiterte die Instagram Graph API Plattform um ein neues Scheduling Feature. Mit diesem ist es für Business Accounts auf Instagram zum einen möglich, Foto- und Video-Content einzuplanen. Zum anderen erweitert die Social App hierfür die Content Publishing API um die Möglichkeit, mit Drittanbietern zusammenzuarbeiten. Das neue, erweiterte Scheduling Tool wurde mit Partnern wie Dash Hudson, Hootsuite, Khoros, Planoly, Sprinklr und Sprout Social getestet. Business Accounts können ab sofort innerhalb von 24 Stunden 25 Posts über die API-Plattform zur Veröffentlichung planen. Dabei ist es für Unternehmen weiterhin möglich, zusätzlichen Content manuell auf dem Profil hochzuladen.

Facebook – Instagrams Mutterkonzern – kündigte die Neuerung via Blogpost an. Alex Choi, Senior Software Engineer bei Facebook, schreibt:

We’ve heard from businesses that they don’t publish content to Instagram spontaneously, but rather plan their posts ahead of time to best connect with their audiences. Some businesses also plan their posts across distributed teams with complex approval processes. With the Content Publishing API, businesses can now more easily plan campaigns and build internal processes around publishing content using the platform of their choice.