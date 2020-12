Schon seit längerer Zeit können User im Facebook Creator Studio auch ihre Instagram Posts planen und veröffentlichen. Nachdem es zuletzt im September die Ankündigung eines neuen Tools für Facebook, nämlich A/B-Tests für Video-Content, gab, scheint Facebook nun ein neues Feature für Instagram auszutesten.

Wie Twitter User Ahmed Ghanem entdeckte, gibt es im Rahmen eines Tests aktuell wohl vereinzelt die Möglichkeit, im Facebook Creator Studio einen Kalender-Überblick aller bisherigen Instagram Posts einzusehen. Der Screenshot wurde von Matt Navarra auf Twitter geteilt.

New! Facebook Creator Studio now has a content calendar tool for Instagram



h/t @ahmedghanempic.twitter.com/p4pU9Txtv9