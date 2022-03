Bei Instagram scheinen sich die kreativen Ideen zum idealen User-Erlebnis derzeit zu überschlagen. Nach der (Wieder-)Einführung des chronologischen Feeds könnte nun ein immersiver, TikToks For You Page sehr ähnlicher Feed auf der To-do-Liste stehen.

Auf Instagram kann man sich in sage und schreibe fünf verschiedenen Feeds die Finger wundswipen: dem Home Feed, Explore Feed, Reels Feed, Shopping Feed und den Stories. Zusätzlich können User beim Home Feed ab sofort auswählen, ob dieser chronologisch geordnet werden soll. Wer das mittlerweile zu kompliziert findet, könnte Instagrams neuestem Test freudig entgegenblicken. Doch, Moment: Kommt uns das neue Feed Design nicht irgendwoher bekannt vor?

Immersives Erlebnis im Instagram Feed

#Instagram is working on a full immersive feed 👀 pic.twitter.com/zTXVpH4C6n — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 25, 2022

Alle User, die auf Instagram und TikTok unterwegs sind, dürften hier zweimal hinschauen müssen. Denn das Screen Capture, das der Social-Media-Experte Alessandro Paluzzi auf Twitter teilte, ist von Instagram – gleicht jedoch auf den ersten Blick stark TikToks For You Feed.

Was bedeutet das für User?

In der Bildschirmaufnahme ist zu sehen, dass Instagram derzeit damit experimentiert, einen vollkommen immersiven Feed zu kreieren. Das heißt, alle Content-Formate – Stories, Feed Posts und Reels – würden in einem durchgängigen vertikalen Feed versammelt werden. Diese Art von Experience gibt es sonst bisher nur bei TikTok. Jedoch posten User dort nur Kurzvideos (und seit Kurzem Stories) und keine Fotos, die beim Swipen eventuell den Flow unterbrechen könnten. Dass Instagram zeitgleich mit der Einführung der neuen Feeds mit dieser ganz anderen Feed-Erfahrung experimentiert, ist verwunderlich. Doch im Grunde war es nur eine Frage der Zeit, bis Instagram TikToks sehr beliebte For You Page auf irgendeine Weise kopiert. Usern und Unternehmen zeigt das vor allem eines: Horizontale Videos und Fotos sind endgültig tot und auch quadratische Formate könnten bald das Zeitliche segnen.