Ein Schritt Richtung Close-Friends-Erweiterung

Für viele User, die schon länger auf eine Erweiterung der Close-Friends-Funktion zu mehreren Verteiler:innengruppen hoffen, wie es beispielsweise bei Snapchat bereits verfügbar ist, könnte dieses Feature eine willkommene Alternative sein. Es bietet eine Übergangslösung, um Inhalte privater und individueller mit verschiedenen Interessensgruppen zu teilen. Damit stärkt Instagram erneut die Community-Funktionen und rückt private Shares in den Fokus.

© Imagesrouges, Meta via Canva

Verfügbarkeit und Story-Integration

Das Gruppen-Feature wird laut ersten Tests nicht nur in der Teilen-Ansicht verfügbar sein, sondern auch als Story Sticker integriert. Dadurch können Inhalte in Stories direkt an relevante Gruppen gesendet werden. So wurde kürzlich die Nur-Musik-Option eingeführt, mit der Songs geteilt werden können, ohne dass zusätzlich ein Bild oder Video erforderlich ist. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion Chat aus der Story starten direkte Interaktionen, indem Nachrichten aus einer Story heraus initiiert werden können.

Neben der Einführung neuer Funktionen stellt Instagram auch ältere Optionen ein. So wird die Möglichkeit, Hashtags zu folgen, künftig nicht mehr verfügbar sein. Stattdessen bringt Instagram Story Highlights ins Profile Grid sowie einen neuen Tab für personalisierte Inhalte.