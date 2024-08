Solch eine Funktion können Creator und Marketer beispielsweise nutzen, um Kooperationsanfragen in dedizierten Content-Kontexten anzubringen, um schnell Trends weiterzugeben oder schlicht und ergreifend das Engagement zu steigern. Schließlich sind DMs, wie Instagram-Chef Adam Mosseri mehrfach erklärte, längst wichtiger als der Feed auf Instagram.

Noch ist die Funktion nicht für alle User verfügbar. Sie könnte jedoch bald umfassend ausgerollt werden. Derweil versetzt Instagram die Creator Economy mit weiteren Updates für die Plattform in Staunen. Zum einen ist die Möglichkeit, bis zu 20 Bilder oder Videos in einem Karussell-Post zu integrieren, umfassend ausgerollt worden. Zum anderen setzt die Meta-Tochter jetzt eine ganz neue Metrik für sämtliche Formate an: Views.