Ab sofort kannst du in Instagram Edits Keyframes setzen und so Position, Drehung und Größe von Videoelementen schneller und kreativer animieren. Außerdem gibt es neue Texteffekte, Voice Enhance und eine Warnung.

UPDATE

Der offizielle Creators Account von Instagram hat die brandneuen Edits-Funktionen vorgestellt und dabei vor allem das gewünschte Keyframes Feature in den Mittelpunkt gestellt (über das du im Beitrag unten mehr erfährst). Neu sind zudem 30 Texteffekte – wie zum Beispiel Fisheye, das an den Blick in ein Goldfischglas erinnert –, ein Voice Enhance Feature zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen und ein optimierter Ideas Tab samt der Möglichkeit, Sticky Notes für relevante Audios zu setzen und den Full-Screen Editor für Sticky Notes zu nutzen.