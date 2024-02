Die Plattform Instagram testet ein neues Feature, um die Kommunikation und Interaktion in den Broadcast Channels zu steigern. Das dürfte vor allem Creator freuen, könnte einigen Social Media Managern aber auch Sorgen bereiten.

Im Juli 2023 global eingeführt, bieten die Broadcast Channels Creatorn ein leistungsfähiges One-to-Many-Kommunikations-Tool, mit dem sie ihre Updates teilen, Einblicke in ihren Alltag gewähren und direkt Feedback von ihrer Community einholen können. Mit einer Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten, darunter Text, Bilder, Sprachnachrichten, Videos, Umfragen und Reaktionen, ermöglichen die Broadcast Channels eine vielseitige Interaktion.

Replies für noch mehr Interaktion

App Researcher Radu Oncescu entdeckte den aktuellen Test der Reply-Funktion in den Channels. Ein von ihm auf Threads veröffentlichter Screenshot aus dem offiziellen Instagram Broadcast Channel zeigt, wie ein User auf eine Mitteilung des Channel Admins antwortet und daraufhin eine Reaktion des Admins auf diese Antwort erfolgt. Bei Oncescu ist über der Antwort noch ein Hinweis, dass diese Funktion noch nicht für alle Nutzer:innen verfügbar ist.

Die Implementierung einer solchen Reply-Funktion würde den Raum für Interaktionen in den Broadcast Channels erheblich erweitern. Creator könnten noch effektiver auf die Wünsche und Fragen ihrer Community eingehen, was zu einer stärkeren Beziehung führen könnte. Für Social Media Manager und Creator könnte die Erweiterung aber auch problematisch sein, da die One-to-many-Kommunikation aufgebrochen würde und etwaige Antworten möglicherweise zu einem Mehraufwand in der Kommunikation führen könnten – von potentiell unseriösen Antworten ganz zu schweigen, die den Channel kompromittieren könnten. Eine offizielle Mitteilung zur Funktion seites Instagram steht allerdings noch aus.